Вы заплатите большую цену. Трамп публично пригрозил Европе
Категория
Экономика
Дата публикации

Вы заплатите большую цену. Трамп публично пригрозил Европе

Трамп
Читати українською
Источник:  Reuters

Европейский Союз якобы будет вынужден "заплатить большую цену" за то, что он не покупает достаточное количество товаров американского производства. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Планы Трампа внедрить таможенную пошлину на импорт могут серьезно подорвать мировые цепи поставок и снизить немецкий экспорт в США.
  • Республиканец рассказал о своих отношениях с Путиным и отказался комментировать информацию о разговорах с ним после 2021 года.
  • Политик планирует принять "Акт Трампа о взаимной торговле".

Трамп продолжает запугивать ЕС

С очередным скандальным заявлением лидер республиканцев выступил на митинге в штате Пенсильвания, где проходила его избирательная кампания.

Он также добавил, что намерен принять "Акт Трампа о взаимной торговле", если снова вернется в Белый дом.

По словам бывшего президента США, он хочет поквитаться с официальным Брюсселем за незначительный экспорт американских автомобилей и фермерских продуктов.

Они не берут наши машины. Они не берут наши фермерские продукты. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в США. Нет, нет, нет, вы заплатите большую цену.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Более того, он уточнил, что планирует ввести 10% пошлины на импорт из всех стран и 60% пошлины на импорт из Китая.

По словам иностранных экономистов, это станет действительно серьезным ударом по цепям поставок по всему миру, что вполне возможно спровоцирует соответствующие меры и повысит расходы.

Кроме того, указано, что немецкий экспорт в США может упасть почти на 15%, если Трамп снова возглавит Белый дом.

Трамп прокомментировал свою дружбу с Путиным

Недавно представители СМИ призвали лидера республиканцев отреагировать на информацию о якобы разговорах с российским диктатором Владимиром Путиным после 2021 года.

Как уже упоминалось ранее, об этом написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на инсайдера в окружении экс-президента.

Ну, я не комментирую это, но скажу вам так: если я это совершил, то это разумный поступок. Если я дружу с людьми, если я могу общаться с людьми, это хорошо, а не плохо, с точки зрения государства, — ответил Трамп.

Более того, одиозный политик в очередной раз заявил, что у нелегитимного президента РФ есть "2000 ядерных боеголовок, как и у нас".

Что важно понимать, на самом деле у США более 5500 боеголовок.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?