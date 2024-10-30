Вы заплатите большую цену. Трамп публично пригрозил Европе

Европейский Союз якобы будет вынужден "заплатить большую цену" за то, что он не покупает достаточное количество товаров американского производства. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Трамп продолжает запугивать ЕС

С очередным скандальным заявлением лидер республиканцев выступил на митинге в штате Пенсильвания, где проходила его избирательная кампания.

Он также добавил, что намерен принять "Акт Трампа о взаимной торговле", если снова вернется в Белый дом.

По словам бывшего президента США, он хочет поквитаться с официальным Брюсселем за незначительный экспорт американских автомобилей и фермерских продуктов.

Они не берут наши машины. Они не берут наши фермерские продукты. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в США. Нет, нет, нет, вы заплатите большую цену. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Более того, он уточнил, что планирует ввести 10% пошлины на импорт из всех стран и 60% пошлины на импорт из Китая.

По словам иностранных экономистов, это станет действительно серьезным ударом по цепям поставок по всему миру, что вполне возможно спровоцирует соответствующие меры и повысит расходы.

Кроме того, указано, что немецкий экспорт в США может упасть почти на 15%, если Трамп снова возглавит Белый дом.

Трамп прокомментировал свою дружбу с Путиным

Недавно представители СМИ призвали лидера республиканцев отреагировать на информацию о якобы разговорах с российским диктатором Владимиром Путиным после 2021 года.

Как уже упоминалось ранее, об этом написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на инсайдера в окружении экс-президента.

Ну, я не комментирую это, но скажу вам так: если я это совершил, то это разумный поступок. Если я дружу с людьми, если я могу общаться с людьми, это хорошо, а не плохо, с точки зрения государства, — ответил Трамп. Поделиться

Более того, одиозный политик в очередной раз заявил, что у нелегитимного президента РФ есть "2000 ядерных боеголовок, как и у нас".