Европейский Союз якобы будет вынужден "заплатить большую цену" за то, что он не покупает достаточное количество товаров американского производства. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Планы Трампа внедрить таможенную пошлину на импорт могут серьезно подорвать мировые цепи поставок и снизить немецкий экспорт в США.
- Республиканец рассказал о своих отношениях с Путиным и отказался комментировать информацию о разговорах с ним после 2021 года.
- Политик планирует принять "Акт Трампа о взаимной торговле".
Трамп продолжает запугивать ЕС
С очередным скандальным заявлением лидер республиканцев выступил на митинге в штате Пенсильвания, где проходила его избирательная кампания.
Он также добавил, что намерен принять "Акт Трампа о взаимной торговле", если снова вернется в Белый дом.
По словам бывшего президента США, он хочет поквитаться с официальным Брюсселем за незначительный экспорт американских автомобилей и фермерских продуктов.
Более того, он уточнил, что планирует ввести 10% пошлины на импорт из всех стран и 60% пошлины на импорт из Китая.
По словам иностранных экономистов, это станет действительно серьезным ударом по цепям поставок по всему миру, что вполне возможно спровоцирует соответствующие меры и повысит расходы.
Кроме того, указано, что немецкий экспорт в США может упасть почти на 15%, если Трамп снова возглавит Белый дом.
Трамп прокомментировал свою дружбу с Путиным
Недавно представители СМИ призвали лидера республиканцев отреагировать на информацию о якобы разговорах с российским диктатором Владимиром Путиным после 2021 года.
Как уже упоминалось ранее, об этом написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на инсайдера в окружении экс-президента.
Более того, одиозный политик в очередной раз заявил, что у нелегитимного президента РФ есть "2000 ядерных боеголовок, как и у нас".
Что важно понимать, на самом деле у США более 5500 боеголовок.