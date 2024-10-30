Ціна біткоїна різко підскочила — як на це вплинув Трамп

Криптовалютний ринок, який славиться своєю нестабільністю, знову дивує. Так, головна цифрова монета біткоїн уже незабаром може побити власний ціновий рекорд.

Що відбувається з курсом біткоїна

Як відомо, у березні 2024 року BTC сягнув у ціні майже 74 тис доларів, однак після цього почалися традиційні коливання курсу — з падіннями та підйомами.

Варто звернути увагу на те, що 29 жовтня, курс цифрового активу піднявся до 73 564 доларів, а в середу, 30 жовтня, опустився нижче 73 000 доларів.

Станом на вечір монета торгується на рівні 72 000 доларів.

Фото: скриншот

Якщо дивитися на рух ціни біткоїна протягом останнього місяця, тому можна помітити справді шалений ріст.

Проста зараз BTC знаходиться на своєму піку, якщо проаналізувати його коливання за минулі пів року.

До чого тут Трамп

Що важливо розуміти, чимало криптофахівців називає біткоїн валютою кандидата у президенти США від республіканців Дональда. Трампа.

Як відомо, одіозний політик під час передвиборчої кампанії активно користувався цифровими активами.

Токен продовжує котируватися на перемогу Дональда Трампа на виборах, — зазначив Тоні Сікамор, аналітик IG Australia Pty. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що лідер республіканців публічно пообіцяв зробити США криптостолицею планети, якщо повернеться у Білий дім.

Що стосується Камали Гарріс, то вона лише планує підтримати нормативну базу для галузі.