Аналітик назвав умову різкого зростання біткоїну до кінця року
Категорія
Економіка
Дата публікації

Аналітик назвав умову різкого зростання біткоїну до кінця року

біткоїн
Джерело:  Business Insider

За словами аналітика брокерської компанії Bernstein Гаутама Чхугані, перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США у листопаді може призвести до різкого зростання ціни біткоїну до кінця року через прихильність адміністрації Трампа до криптовалют. 

Головні тези:

  • Перемога Трампа на виборах у США може спричинити різке зростання ціни біткоїну до 80-90 тис доларів до кінця року.
  • Позитивне регуляторне середовище для криптовалют може збільшити конкурентоспроможність цифрових активів і прискорити їх розвиток.
  • Прогнози аналітиків вказують на можливе зростання ціни біткоїна до 1 млн доларів до 2033 року.
  • За прогнозами компанії Bernstein, ціна біткоїна може зрости на 659% до 2029 року, сягнувши півмільйона доларів.
  • Пересилка Трампа на президентському посту може вплинути на долю криптовалютної галузі та сприяти розвитку біткоїна.

На скільки може збільшитись ціна біткоїну у разі перемоги Трампа на виборах в США

Криптовалюти — це той рідкісний випадок, коли різниця в результаті виборів може визначити долю галузі, — підкреслює Чхугані.

У липні під час виступу на Біткойн-конференції за результатами 45-хвилинної промови Трампа щодо політики у відношенні до криптовалют ціна біткоїна суттєво зросла.

Трамп заявив, що викладе план "щодо забезпечення того, щоб США стали криптостолицею планети і біткойн-наднаддержавою світу".

Чхугані прогнозує, що у разі перемоги Трампа на виборах до кінця року ціна біткоїна може зрости до 80-90 тис доларів.

Ціна біткоїну може різко зрости до кінця року у разі перемоги Трампа на виборах в США
біткоїн

Це буде зростання на 59% у порівнянні із нинішньою ціною 56 тис 539 доларів.

У березні біткоїн досяг максимуму трохи менше 74 тис доларів.

Аналітик також підкреслив, що ринок досі не оцінив позитивне регуляторне середовище для криптовалют.

Позитивне регуляторне середовище зніме політичний ризик для фінансових інститутів і банків, щоб вони могли взяти участь, тим самим усуваючи перешкоди для цифрових активів, щоб конкурувати з традиційними активами за інституційні потоки, — пояснює Чхугані.

Послаблення регулювання криптовалют може підстьобнути інновації в секторі та повернути користувачів в екосистему. Біткойн може передбачити можливу перемогу Трампа в листопаді: на сьогоднішній день криптовалюта зросла на 34%.

Аналітики прогнозують зростання біткоїна протягом найближчих років

У Bernstein прогнозують, що до 2029 року ціна біткоїна зросте на 659% з рівня 14 червня і сягне півмільйона доларів.

За прогнозами аналітиків, базовий прогноз ціни біткоїна становить 200 тис доларів до 2025 року, 500 тис доларів — до 2029 року і 1 млн доларів — до 2033 року.

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