За словами аналітика брокерської компанії Bernstein Гаутама Чхугані, перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США у листопаді може призвести до різкого зростання ціни біткоїну до кінця року через прихильність адміністрації Трампа до криптовалют.

На скільки може збільшитись ціна біткоїну у разі перемоги Трампа на виборах в США

Криптовалюти — це той рідкісний випадок, коли різниця в результаті виборів може визначити долю галузі, — підкреслює Чхугані. Поширити

У липні під час виступу на Біткойн-конференції за результатами 45-хвилинної промови Трампа щодо політики у відношенні до криптовалют ціна біткоїна суттєво зросла.

Трамп заявив, що викладе план "щодо забезпечення того, щоб США стали криптостолицею планети і біткойн-наднаддержавою світу".

Чхугані прогнозує, що у разі перемоги Трампа на виборах до кінця року ціна біткоїна може зрости до 80-90 тис доларів.

біткоїн

Це буде зростання на 59% у порівнянні із нинішньою ціною 56 тис 539 доларів.

У березні біткоїн досяг максимуму трохи менше 74 тис доларів.

Аналітик також підкреслив, що ринок досі не оцінив позитивне регуляторне середовище для криптовалют.

Позитивне регуляторне середовище зніме політичний ризик для фінансових інститутів і банків, щоб вони могли взяти участь, тим самим усуваючи перешкоди для цифрових активів, щоб конкурувати з традиційними активами за інституційні потоки, — пояснює Чхугані. Поширити

Послаблення регулювання криптовалют може підстьобнути інновації в секторі та повернути користувачів в екосистему. Біткойн може передбачити можливу перемогу Трампа в листопаді: на сьогоднішній день криптовалюта зросла на 34%.

Аналітики прогнозують зростання біткоїна протягом найближчих років

У Bernstein прогнозують, що до 2029 року ціна біткоїна зросте на 659% з рівня 14 червня і сягне півмільйона доларів.

За прогнозами аналітиків, базовий прогноз ціни біткоїна становить 200 тис доларів до 2025 року, 500 тис доларів — до 2029 року і 1 млн доларів — до 2033 року.