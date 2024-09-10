За словами аналітика брокерської компанії Bernstein Гаутама Чхугані, перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США у листопаді може призвести до різкого зростання ціни біткоїну до кінця року через прихильність адміністрації Трампа до криптовалют.
Головні тези:
- Перемога Трампа на виборах у США може спричинити різке зростання ціни біткоїну до 80-90 тис доларів до кінця року.
- Позитивне регуляторне середовище для криптовалют може збільшити конкурентоспроможність цифрових активів і прискорити їх розвиток.
- Прогнози аналітиків вказують на можливе зростання ціни біткоїна до 1 млн доларів до 2033 року.
- За прогнозами компанії Bernstein, ціна біткоїна може зрости на 659% до 2029 року, сягнувши півмільйона доларів.
- Пересилка Трампа на президентському посту може вплинути на долю криптовалютної галузі та сприяти розвитку біткоїна.
На скільки може збільшитись ціна біткоїну у разі перемоги Трампа на виборах в США
У липні під час виступу на Біткойн-конференції за результатами 45-хвилинної промови Трампа щодо політики у відношенні до криптовалют ціна біткоїна суттєво зросла.
Трамп заявив, що викладе план "щодо забезпечення того, щоб США стали криптостолицею планети і біткойн-наднаддержавою світу".
Чхугані прогнозує, що у разі перемоги Трампа на виборах до кінця року ціна біткоїна може зрости до 80-90 тис доларів.
Це буде зростання на 59% у порівнянні із нинішньою ціною 56 тис 539 доларів.
У березні біткоїн досяг максимуму трохи менше 74 тис доларів.
Аналітик також підкреслив, що ринок досі не оцінив позитивне регуляторне середовище для криптовалют.
Послаблення регулювання криптовалют може підстьобнути інновації в секторі та повернути користувачів в екосистему. Біткойн може передбачити можливу перемогу Трампа в листопаді: на сьогоднішній день криптовалюта зросла на 34%.
Аналітики прогнозують зростання біткоїна протягом найближчих років
У Bernstein прогнозують, що до 2029 року ціна біткоїна зросте на 659% з рівня 14 червня і сягне півмільйона доларів.
За прогнозами аналітиків, базовий прогноз ціни біткоїна становить 200 тис доларів до 2025 року, 500 тис доларів — до 2029 року і 1 млн доларів — до 2033 року.
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