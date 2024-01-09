Ціна біткоїна сягнула понад 47 тис дол вперше за останні 20 місяців

Станом на ранок 9 січня вартість головної криптовалюти біткоїна піднялася вище 47 тисяч доларів. Що важливо розуміти, це сталося вперше з квітня 2022 року.
Біткоїн знову стрімко росте: перші подробиці
Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, американські регулятори мають намір схвалити біржові фонди, які вперше інвестують безпосередньо в цифрові активи.
До цього рішення їх підштовхнув шалений ріст біткоїна, який підскочив аж на 6,2% до 47 007 доларів.
Як зазначають аналітики, це є найбільшим внутрішньоденним зростанням з 15 листопада 2023 року.
Окрім того, наголошується, що торік головна криптовалюта виросла майже на 160% в очікуванні, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки.
Як відомо, у листопаді 2021 року токен досяг історичного максимуму в майже 69 тис дол.
Що спровокувало шалений ріст біткоїна
Як вважає співзасновник і головний операційний директор криптохедж-фонду Alt Tab Capital Грег Моріц, здорожчання головної криптомонети майже напевно є відповіддю на дуже високу ймовірність того, що незабаром відбудеться спотове схвалення ETF.
Інші невеликі криптовалюти подорожчали найбільше: Ethereum зріс приблизно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL і Polkadot – на 7-9%.
Що важливо розуміти, саме на біткоїн припадає трохи більше половини ринкової капіталізації криптовалюти в 1,7 трильйона дол.
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