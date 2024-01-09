Цена биткоина достигла более 47 тыс долл впервые за последние 20 месяцев
Категория
Технологии
Дата публикации

Цена биткоина достигла более 47 тыс долл впервые за последние 20 месяцев

биткоин
Читати українською
Источник:  Bloomberg

По состоянию на утро 9 января стоимость главной криптовалюты биткоина поднялась выше 47 тысяч долларов. Что важно понимать, это произошло впервые с апреля 2022 года.

Биткоин снова стремительно растет: первые подробности

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, американские регуляторы намерены одобрить биржевые фонды, впервые инвестирующие непосредственно в цифровые активы.

К этому решению их подтолкнул бешеный рост биткоина, который подскочил аж на 6,2% до 47 007 долларов.

Курс биткоина
Фото: скриншот

Как отмечают аналитики, это самый большой внутридневный рост с 15 ноября 2023 года.

Кроме того, указано, что в прошлом году главная криптовалюта выросла почти на 160% в ожидании того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки.

Как известно, в ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума почти в 69 тыс дол.

Что спровоцировало бешеный рост биткоина

Как считает соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital Грег Мориц, подорожание главной криптомонеты почти наверняка является ответом на очень высокую вероятность того, что вскоре состоится спотовое одобрение ETF.

Другие небольшие криптовалюты подорожали больше всего: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot – на 7-9%.

Что важно понимать, именно на биткоин приходится чуть больше половины рыночной капитализации криптовалюты в 1,7 триллиона долларов.

Акции так называемых криптокомпаний в основном подорожали. Coinbase Global, крупнейшая криптовалютная биржа США, выросла примерно на 2,3%, а майнеры Bitcoin Marathon Digital и Riot Platforms выросли более чем на 7%.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитик и миллиардер Тим Дрейпер прогнозирует стремительный рост биткоина
Аналитик и миллиардер Тим Дрейпер прогнозирует стремительный рост биткоина
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Биткоин побил ценовой рекорд 2023 года
биткоин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Биткоин впервые за год подорожал до 40 тысяч долларов. Какая причина
Биткоин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.