Цена биткоина достигла более 47 тыс долл впервые за последние 20 месяцев

По состоянию на утро 9 января стоимость главной криптовалюты биткоина поднялась выше 47 тысяч долларов. Что важно понимать, это произошло впервые с апреля 2022 года.

Биткоин снова стремительно растет: первые подробности

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, американские регуляторы намерены одобрить биржевые фонды, впервые инвестирующие непосредственно в цифровые активы.

К этому решению их подтолкнул бешеный рост биткоина, который подскочил аж на 6,2% до 47 007 долларов.

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Как отмечают аналитики, это самый большой внутридневный рост с 15 ноября 2023 года.

Кроме того, указано, что в прошлом году главная криптовалюта выросла почти на 160% в ожидании того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки.

Как известно, в ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума почти в 69 тыс дол.

Что спровоцировало бешеный рост биткоина

Как считает соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital Грег Мориц, подорожание главной криптомонеты почти наверняка является ответом на очень высокую вероятность того, что вскоре состоится спотовое одобрение ETF.

Другие небольшие криптовалюты подорожали больше всего: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot – на 7-9%.

Что важно понимать, именно на биткоин приходится чуть больше половины рыночной капитализации криптовалюты в 1,7 триллиона долларов.