Биткоин впервые за год подорожал до 40 тысяч долларов. Какая причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Биткоин впервые за год подорожал до 40 тысяч долларов. Какая причина

Биткоин
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Источник:  Reuters

Криптовалюта дорожает на фоне энтузиазма по поводу снижения процентных ставок в США, а также из-за того, что трейдеры ожидают скорейшего одобрения биткойнов-фондов, торгующихся на фондовом рынке.

Что известно о подорожании криптовалюты

Биткоин достиг уровня 40,210 долларов, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.

За год биткоин вырос более чем вдвое, поскольку он лишился депрессивного состояния так называемой "криптозимы", последовавшей за скандалами, включая крушение биржи FTX в прошлом году.

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Более рискованные инвестиции и другие активы, чувствительные к процентным ставкам, такие как золото, также сильно выросли за последние несколько недель, поскольку рынки делают ставку на то, что Федеральная резервная система США перестала повышать ставки и начнет снижать их в начале 2023 года.

Сообщение в октябре о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет обжаловать решение суда, который установил, что агентство было неправым, отклонив заявку на биржевой фонд от криптофирмы Grayscale Investments, также привели к ставкам на то, что окончательное одобрение близко.

Впрочем, до сих пор биткоин остается значительно ниже своих рекордных максимумов 2021 года, которые превышали 60 тысяч долларов.

Рискованный биткоин

Отметим, биткойн – крайне нестабильный и рискованный актив. В течение дня его стоимость может изменяться более чем на 10%.

НБУ не считает криптовалюту платежным средством.

Как отметила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".

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