Біткоїн уперше за рік подорожчав до 40 тисяч дол. Яка причина

Криптовалюта дорожчає на тлі ентузіазму з приводу зниження відсоткових ставок у США, а також через те, що трейдери очікують швидкого схвалення біткойнів-фондів, що торгуються на фондовому ринку.

Що відомо про подорожчання криптовалюти

Біткоїн досяг рівня 40,210 доларів, що є найвищим показником із квітня 2022 року.

За рік біткоїн виріс більш ніж удвічі, оскільки він позбавився депресивного стану так званої "криптозими", яка послідувала за скандалами, включаючи крах біржі FTX минулого року.

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Більш ризиковані інвестиції та інші активи, чутливі до процентних ставок, такі як золото, також сильно зросли за останні кілька тижнів, оскільки ринки роблять ставку на те, що Федеральна резервна система США перестала підвищувати ставки і почне знижувати їх на початку 2023 року.

Повідомлення у жовтні про те, що Комісія з цінних паперів та бірж США не оскаржуватиме рішення суду, який встановив, що агентство було неправим, відхиливши заявку на біржовий фонд від криптофірми Grayscale Investments, також призвели до ставок на те, що остаточне схвалення близьке.

Утім, досі біткоїн залишається значно нижчим за свої рекордні максимуми 2021 року, які перевищували 60 тисяч дол.

Ризикований біткоїн

Зазначимо, біткойн - вкрай нестабільний та ризикований актив. Протягом дня його вартість може змінюватись більш ніж на 10%.

НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом.

Як зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики".