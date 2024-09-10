По словам аналитика брокерской компании Bernstein Гаутама Чхугани, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре может привести к резкому росту цены биткоина до конца года из-за приверженности администрации Трампа криптовалюту.
Главные тезисы
- Победа республиканца Трампа на выборах в США может стать причиной резкого роста цены биткоина до 80-90 тыс. долларов до конца года.
- Положительная регуляторная среда для криптовалюты может способствовать увеличению конкурентоспособности цифровых активов и их развитию.
- Прогнозы компании Bernstein указывают на возможный рост цены биткоина до 500 тыс. долларов к 2029 году и до 1 млн долларов к 2033 году.
- Рынок до сих пор не оценил положительную регуляторную среду для криптовалют, что может привести к инновациям и возврату пользователей в экосистему биткоина.
- Аналитик подчеркивает, что криптовалюта выросла на 34%.
На сколько может увеличиться цена биткоина в случае победы Трампа на выборах в США
В июле во время выступления на Биткойн-конференции по результатам 45-минутной речи Трампа о политике в отношении криптовалют цена биткоина существенно выросла.
Трамп заявил, что изложит план "об обеспечении того, чтобы США стали криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира".
Чхугани прогнозирует, что в случае победы Трампа на выборах до конца года цена биткоина может вырасти до 80-90 тыс. долларов.
Это будет рост на 59% по сравнению с нынешней ценой 56 тыс. 539 долларов.
В марте биткоин достиг максимума чуть менее 74 тыс. долларов.
Аналитик также подчеркнул, что рынок до сих пор не оценил положительную регуляторную среду для криптовалют.
Ослабление регулирования криптовалюта может подстегнуть инновации в секторе и вернуть пользователей в экосистему. Биткойн может предсказать возможную победу Трампа в ноябре: на сегодняшний день криптовалюта выросла на 34%.
Аналитики прогнозируют рост биткоина в ближайшие годы
В Bernstein прогнозируют, что к 2029 году цена биткоина вырастет на 659% с уровня 14 июня и достигнет полумиллиона долларов.
По прогнозам аналитиков, базовый прогноз цены биткоина составляет 200 тыс. долларов к 2025 году, 500 тыс. долларов — к 2029 году и 1 млн долларов — к 2033 году.
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