Аналитик назвал условие резкого роста биткоина до конца года
Категория
Экономика
Дата публикации

Аналитик назвал условие резкого роста биткоина до конца года

биткоин
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Источник:  Business Insider

По словам аналитика брокерской компании Bernstein Гаутама Чхугани, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре может привести к резкому росту цены биткоина до конца года из-за приверженности администрации Трампа криптовалюту.

Главные тезисы

  • Победа республиканца Трампа на выборах в США может стать причиной резкого роста цены биткоина до 80-90 тыс. долларов до конца года.
  • Положительная регуляторная среда для криптовалюты может способствовать увеличению конкурентоспособности цифровых активов и их развитию.
  • Прогнозы компании Bernstein указывают на возможный рост цены биткоина до 500 тыс. долларов к 2029 году и до 1 млн долларов к 2033 году.
  • Рынок до сих пор не оценил положительную регуляторную среду для криптовалют, что может привести к инновациям и возврату пользователей в экосистему биткоина.
  • Аналитик подчеркивает, что криптовалюта выросла на 34%.

На сколько может увеличиться цена биткоина в случае победы Трампа на выборах в США

Криптовалюты — это тот редкий случай, когда разница в результате выборов может определить судьбу отрасли, — подчеркивает Чхугани.

В июле во время выступления на Биткойн-конференции по результатам 45-минутной речи Трампа о политике в отношении криптовалют цена биткоина существенно выросла.

Трамп заявил, что изложит план "об обеспечении того, чтобы США стали криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира".

Чхугани прогнозирует, что в случае победы Трампа на выборах до конца года цена биткоина может вырасти до 80-90 тыс. долларов.

Цена биткоина может резко возрасти до конца года в случае победы Трампа на выборах в США
биткоин

Это будет рост на 59% по сравнению с нынешней ценой 56 тыс. 539 долларов.

В марте биткоин достиг максимума чуть менее 74 тыс. долларов.

Аналитик также подчеркнул, что рынок до сих пор не оценил положительную регуляторную среду для криптовалют.

Позитивная регуляторная среда снимет политический риск для финансовых институтов и банков, чтобы они могли принять участие, тем самым устраняя препятствия для цифровых активов, чтобы конкурировать с традиционными активами за институциональные потоки, — объясняет Чхугани.

Ослабление регулирования криптовалюта может подстегнуть инновации в секторе и вернуть пользователей в экосистему. Биткойн может предсказать возможную победу Трампа в ноябре: на сегодняшний день криптовалюта выросла на 34%.

Аналитики прогнозируют рост биткоина в ближайшие годы

В Bernstein прогнозируют, что к 2029 году цена биткоина вырастет на 659% с уровня 14 июня и достигнет полумиллиона долларов.

По прогнозам аналитиков, базовый прогноз цены биткоина составляет 200 тыс. долларов к 2025 году, 500 тыс. долларов — к 2029 году и 1 млн долларов — к 2033 году.

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