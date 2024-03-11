Биткоин достиг нового ценового максимума

11 марта цена самой известной криптовалюты биткоина пересекла границу более чем в 71 тыс долларов.

Биткоин продолжает стремительно расти

Криптоаналитики обращают внимание на то, что безумный рост BTC не демонстрирует никаких признаков замедления.

Согласно данным LSEG, в начале торгов главная криптовалюта поднялась до 70 488,50 долларов.

По состоянию на 12:00 она торгуется на уровне около 71 700 тысяч долларов.

Как отмечают эксперты, биткоин вырос благодаря потоку наличных денег в новые спотовые биржевые фонды BTC, а также надеждам, что Федеральная резервная система скоро снизит процентные ставки.

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Капитализация биткоина обогнала денежную массу рубля в обращении

29 февраля официально стало известно, что общее количество всех Bitcoin в обращении составляет 19,6 млн единиц, что эквивалентно 1,2 триллиона долларов.

Эксперты обращают внимание на то, что таким образом криптовалюта опередила рубль, капитализация которого оценивается в 1,1 триллиона долларов.

Эти данные подтверждают платформы CoinDesk и CoinMarketCap.

По состоянию на 18:00 29 февраля общая стоимость всех биткоинов составляет 1 триллион 230 миллиардов долларов. Цена единицы криптовалюты составляет 62 тысячи 800 долларов.

В рейтинге валют мира Bitcoin следует за швейцарским франком (1,29 трлн долларов).

Первые три места по капитализации занимают китайский юань, доллар США и евро.