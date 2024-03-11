Біткоїн сягнув нового цінового максимуму

Біткоїн продовжує стрімко рости

Криптоаналітики звертають увагу на те, що шалений ріст BTC не демонструє жодних ознак уповільнення.

Згідно з даними LSEG, на початку торгів головна криптовалюта піднялася до 70 488,50 доларів.

Станом на 12:00 вона торгується на рівні близько 71 700 тис доларів.

Як зазначають експерти, біткоїн підвищився завдяки потоку готівки в нові спотові біржові фонди BTC, а також сподіванням, що Федеральна резервна система скоро знизить процентні ставки.

Фото: скриншот

Капіталізація біткоїна обігнала грошову масу рубля в обігу

29 лютого офіційно стало відомо, що загальна кількість усіх Bitcoin в обігу становить 19,6 млн одиниць, що еквівалентно 1,2 трильйона доларів.

Експерти звертають увагу на те, що таким чином криптовалюта випередила рубль, капіталізація якого оцінюється у 1,1 трильйона доларів.

Ці дані підтверджують платформи CoinDesk та CoinMarketCap.

Станом на 18:00 29 лютого загальна вартість усіх біткоїнів складає 1 трильйон 230 мільярдів доларів. Ціна одиниці криптовалюти становить 62 тисячі 800 доларів.

У рейтингу валют світу Bitcoin слідує за швейцарським франком (1,29 трлн доларів).

Перше три місця за капіталізацією посідають китайський юань, долар США та євро.