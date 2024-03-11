Біткоїн сягнув нового цінового максимуму
Категорія
Технології
Дата публікації

Біткоїн сягнув нового цінового максимуму

біткоїн
Джерело:  online.ua

11 березня ціна найвідомішої криптовалюти біткоїна перетнула межу у понад 71 тис доларів.

Біткоїн продовжує стрімко рости

Криптоаналітики звертають увагу на те, що шалений ріст BTC не демонструє жодних ознак уповільнення.

Згідно з даними LSEG, на початку торгів головна криптовалюта піднялася до 70 488,50 доларів.

Станом на 12:00 вона торгується на рівні близько 71 700 тис доларів.

Як зазначають експерти, біткоїн підвищився завдяки потоку готівки в нові спотові біржові фонди BTC, а також сподіванням, що Федеральна резервна система скоро знизить процентні ставки.

Фото: скриншот

Капіталізація біткоїна обігнала грошову масу рубля в обігу

29 лютого офіційно стало відомо, що загальна кількість усіх Bitcoin в обігу становить 19,6 млн одиниць, що еквівалентно 1,2 трильйона доларів.

Експерти звертають увагу на те, що таким чином криптовалюта випередила рубль, капіталізація якого оцінюється у 1,1 трильйона доларів.

Ці дані підтверджують платформи CoinDesk та CoinMarketCap.

Станом на 18:00 29 лютого загальна вартість усіх біткоїнів складає 1 трильйон 230 мільярдів доларів. Ціна одиниці криптовалюти становить 62 тисячі 800 доларів.

У рейтингу валют світу Bitcoin слідує за швейцарським франком (1,29 трлн доларів).

Перше три місця за капіталізацією посідають китайський юань, долар США та євро.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Біткоїн побив ціновий рекорд 2023 року
біткоїн
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Біткоїн уперше за рік подорожчав до 40 тисяч дол. Яка причина
Біткоїн
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Ціна біткоїна сягнула понад 47 тис дол вперше за останні 20 місяців
біткоїн

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?