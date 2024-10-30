Цена биткоина резко подскочила — как на это повлиял Трамп

Криптовалютный рынок, славящийся своей нестабильностью, снова удивляет. Так, главная цифровая монета биткоин уже вскоре может побить собственный рекорд.

Что происходит с курсом биткоина

Как известно, в марте 2024 года BTC составил почти 74 тыс долларов, однако после этого начались традиционные колебания курса — с падениями и подъемами.

Следует обратить внимание на то, что 29 октября курс цифрового актива поднялся до 73 564 долларов, а в среду, 30 октября, опустился ниже 73 000 долларов.

По состоянию на вечер монета торгуется на уровне 72 000 долларов.

Фото: скриншот

Если смотреть на движение цены биткоина в течение последнего месяца, можно заметить действительно бешеный рост.

Прямо сейчас BTC находится на своем пике, если проанализировать его колебания за прошедшие полгода.

Причем здесь Трамп

Что важно понимать, многие криптоспециалисты называют биткоин валютой кандидата в президенты США от республиканцев Дональда. Трамп.

Как известно, одиозный политик во время предвыборной кампании активно использовал цифровые активы.

Токен продолжает котироваться на победу Дональда Трампа на выборах, отметил Тони Сикамор, аналитик IG Australia Pty. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что лидер республиканцев публично пообещал сделать США криптостолицей планеты, если вернется в Белый дом.

Что касается Камалы Харрис, то она планирует поддержать нормативную базу для отрасли.