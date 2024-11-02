Мы готовы. Демократы создали тайный план против Трампа

Как удалось узнать журналистам, члены Демократической партии уже подготовились к сценарию, согласно которому кандидат-республиканец Дональд Трамп преждевременно объявит свою победу на выборах президента США.

Демократы не собираются сдаваться и отдавать победу Трампу

Что важно понимать, недавно республиканец заявил, что он якобы готов объявить свою победу в день выборов.

Это испугало и смутило демократов, ведь, как известно, финальный результат может стать известен через несколько дней, особенно если будут требования пересчета голосов в некоторых ключевых штатах.

Скандал уже прокомментировала кандидатка от демократов Камала Харрис. По словам политика, она и ее команда готовятся к любым провокациям со стороны Трампа.

Мы, к сожалению, готовы, если он это сделает, и если мы знаем, что он действительно манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа… мы готовы ответить. Камала Харрис Кандидатка в президенты США

Что планируют сделать демократы

Согласно данным журналистов, они намерены заполнить американское информационное поле призывами к спокойствию и терпению во время подсчета голосов.

Как только он (Трамп — ред.) ложно объявит о победе, мы готовы выйти на телевидение и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать отпор, — рассказал СМИ один из представителей Демократической партии. Поделиться

На этом фоне стоит напомнить, что 4 года назад Трамп объявил себя победителем ранним утром после дня выборов.

Однако впоследствии стало известно, что он проиграл своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену.

Что интересно, скандальный республиканец до сих пор не признал результат и продолжает говорить об "украденных выборах".