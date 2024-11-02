Є переваги. Чи стане перемога Трампа катастрофою для України

На тлі останніх скандальних заяв кандидата у президенти США Дональда Трампа у багатьох українців склалося враження, що він є абсолютно проросійським політиком й створить для України ще більше проблем, ніж є наразі. Однак, як стверджують журналісти, команда глави держави Володимира Зеленського уже готова до повернення Трампа у Білий дім і вірить, що знайде з ним спільну мову.

Трамп готовий до рішень, які можуть змінити все

Як стверджують журналісти, у кулуарах частина представників уряду Володимира Зеленського визнає, що все таки є переваги, які Україна може отримати у разі перемоги лідера республіканців.

Насамперед офіційний Київ розраховує на те, що Дональд Трамп може застосувати нові підходи, які, цілком ймовірно, призведуть до змін на фронті.

Ні для кого не секрет, що команда Байдена-Гарріс продовжуватиме чинну політику підтримки України.

Однак їхня вкрай обережна позиція стала проблемою, адже заважає Києву змінити хід війни та нарешті вигнати зі своїх земель російських окупантів.

На переконання українських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності, просто зараз потрібні більш рішучі дії, зокрема зняття обмежень на далекобійні удари по РФ.

Що спільного між Зеленським та Трампом

Як уже згадувалося раніше, стосунки між Зеленським і Трампом були непростими ще з 2019 року, коли республіканець заблокував військову допомогу Україні, намагаючись отримати компромат на сина Байдена Хантера.

Той гучний скандал неочікувано для всіх закінчився імпічментом Трампа у Палаті представників за зловживання владою.

Попри це, перемога Трампа не буде катастрофою для України, і є сподівання, що особисті відносини між лідерами допоможуть вплинути на політику США… Звичайно, адміністрація Зеленського має спільні точки з Трампом, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Що також цікаво, український лідер помічає свою схожість з Трампом. Обидва прийшли до влади з нетиповим досвідом — Трамп з бізнесу, а Зеленський з шоу-бізнесу.