Есть преимущества. Станет ли победа Трампа катастрофой для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Есть преимущества. Станет ли победа Трампа катастрофой для Украины

Трамп
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Источник:  The Washington Post

На фоне последних скандальных заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа у многих украинцев сложилось впечатление, что он абсолютно пророссийский политик и создаст для Украины еще больше проблем, чем сейчас. Однако, как утверждают журналисты, команда главы государства Владимира Зеленского уже готова к возвращению Трампа в Белый дом и верит, что найдет с ним общий язык.

Главные тезисы

  • Украина рассчитывает, что возможная победа Трампа принесет новые подходы в поддержке страны.
  • Отношения между Зеленским и Трампом имеют сложную историю, однако они могут найти понимание.
  • У политиков также схожий нетипичный путь к власти.

Трамп готов к решениям, которые могут изменить все

Как утверждают журналисты, в кулуарах часть представителей правительства Владимира Зеленского признает, что есть преимущества, которые Украина может получить в случае победы лидера республиканцев.

В первую очередь официальный Киев рассчитывает на то, что Дональд Трамп может применить новые подходы, которые, по всей вероятности, приведут к изменениям на фронте.

Ни для кого не секрет, что команда Байдена-Харрис будет продолжать действующую политику поддержки Украины.

Однако их крайне осторожная позиция стала проблемой, ведь мешает Киеву изменить ход войны и, наконец, выгнать из своих земель российских оккупантов.

По убеждению украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности, прямо сейчас нужны более решительные действия, в том числе снятие ограничений на дальнобойные удары по РФ.

Что общего между Зеленским и Трампом

Как уже упоминалось ранее, отношения между Зеленским и Трампом были непростыми еще с 2019 года, когда республиканец заблокировал военную помощь Украине, пытаясь получить компромат на сына Байдена — Хантера.

Этот громкий скандал неожиданно для всех закончился импичментом Трампа в Палате представителей из-за злоупотребления властью.

Несмотря на это, победа Трампа не будет катастрофой для Украины, и есть надежда, что личные отношения между лидерами помогут повлиять на политику США… Конечно, у администрации Зеленского есть общие точки с Трампом, — заявил один из инсайдеров.

Что тоже интересно, украинский лидер замечает свое сходство с Трампом. Оба пришли к власти с нетипичным опытом — Трамп из бизнеса, а Зеленский из шоу-бизнеса.

Вполне возможно, что даже на этом фоне они смогут найти общий язык.

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