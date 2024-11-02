Чем Россия вооружила солдат КНДР — данные разведчиков

В течение прошлой недели страна-агрессорка Россия перебросила из Приморского края в районы вблизи Украины более 7 тысяч солдат армии Северной Кореи.
Главные тезисы
- Северокорейские войска получили минометы, автоматы, пулеметы и другое вооружение.
- Подготовка северокорейских солдат к войне против Украины идет сразу на нескольких полигонах России.
- Эксперты подчеркивают, что участие солдат КНДР в войне на стороне России может не привести к ожидаемым результатам из-за масштабных потерь.
Солдаты КНДР вооружены по-пехотному
Согласно данным украинских разведчиков, северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ПКС РФ.
Кроме того, солдатам КНДР, или как их называют в российской оккупационной армии — "особым бурятам" — выдали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.
Фактически армия РФ вооружила новую партию иностранного пушечного мяса как обычную пехоту.
Что важно понимать, что учения северокорейских оккупантов, которых Россия решила привлечь к войне против Украины, проходят сразу на пяти полигонах дальнего востока страны-агрессорки.
Что не так с идеей России по привлечению солдат КНДР
Американский Институт изучения войны отметил, что пока сложно понять, как именно Путин намерен использовать северокорейские войска, чтобы они были эффективными на поле.
По всей вероятности, сразу понесут безумные потери и никоим образом не изменят ситуацию на фронте, как того хочет Кремль.
По мнению аналитиков, Ким Чен Ын решил принять участие в войне на стороне России, чтобы получить ценный боевой опыт современной войны.
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