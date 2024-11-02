Вступление КНДР в войну против Украины. Аналитики указали на важный нюанс
Категория
Украина
Дата публикации

Вступление КНДР в войну против Украины. Аналитики указали на важный нюанс

солдаты КНДР
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Источник:  ISW

По убеждению американских аналитиков, северокорейские оккупанты не смогут решить проблему армии РФ с нехваткой живой силы на поле боя, поэтому не повлияют на ход войны против Украины.

Главные тезисы

  • Северокорейские войска могут оказаться абсолютно неэффективными на украинском фронте.
  • Армия РФ теряет значительное количество солдат, что затрудняет возможность компенсации потерь.
  • Солдаты КНДР, возможно, не получат ценного боевого опыта, ведь сразу будут ликвидированы украинскими силами.

Что не так с идеей Путина касательно привлечения солдат КНДР

Согласно данным главы Пентагона Ллойда Остина, почти ежедневно армия РФ теряет более 1200 своих воинов. То есть речь идет о 36 000 окупантов ежемесячно.

Что важно понимать, российский призыв составляет от 25000 до 30000 новых солдат в месяц.

Фактически это значит, что страна-агрессорка не может заменить нынешние потери на фронте в соотношении 1:1.

8 тысяч северокорейских солдат, которые, по сообщениям, готовятся вступить в бой в Курской области, таким образом, составляют примерно недельную норму потерь по всей линии фронта. Северная Корея направила в Россию всего 12 000 военнослужащих, — объясняет американский Институт изучения войны.

Ким Чен Ын не осознает специфику войны РФ против Украины

По словам экспертов, сложно понять, как именно Путин намерен использовать северокорейские войска, чтобы они были эффективными на поле.

Скорее всего, солдаты КНДР на украинском фронте сразу понесут большие потери и никоим образом не повлияют на ситуацию на поле боя.

Команда ISW озвучила предположение, что Северная Корея, возможно, решила поучаствовать в войне на стороне России, чтобы получить ценный боевой опыт современной войны.

Но то, как российское командование использует северокорейские войска в бою, повлияет на способность северокорейских войск осмысленно усваивать и распространять боевой опыт. Если северокорейские войска понесут такие же потери, как и российские, то уроки, которые Пхеньян надеется получить на поле боя, будут подорваны.

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