Вступление КНДР в войну против Украины — как могут развиваться события
Категория
Украина
Дата публикации

Вступление КНДР в войну против Украины — как могут развиваться события

армия КНДР
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Источник:  ERR

Разведка Эстонии озвучила прогноз, что в ближайшей перспективе северокорейские военные не смогут изменить ситуацию на фронте, а также понесут немалые потери, когда начнут воевать на стороне России.

Главные тезисы

  • Полковник Антс Кивисельг подчеркивает, что солдаты КНДР не смогут кардинально повлиять на поле боя.
  • Вполне возможно, они сразу понесут масштабные потери.
  • Подготовка северокорейских сил в России находится на очень низком уровне.

Солдаты КНДР не смогут изменить ход войны

С заявлением и прогнозом по этому поводу выступил полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии.

Согласно его данным, северокорейские военные прибыли в Курскую область РФ еще в начале октября, где прошли предварительную подготовку, длившуюся 2-4 недели.

Просто сейчас идет их передислокация на украинский фронт.

Антс Кивисельг предположил, что прибытие всех обещанных солдат КНДР для участия в войне против Украины будет происходить поэтапно.

Что также важно понимать, северокорейские оккупанты подготовлены для ведения боевых действий в горной местности, то есть они не будут знать, как действовать на украинском фронте.

И их подготовка не предполагает ведения боевых действий в таких условиях. Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, безусловно, не слишком высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы Российской Федерации понесли до сих пор, подчеркнул Кивисельг.

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Эстонский полковник призвал не рассчитывать на то, что потери среди солдат КНДР напугают официальный Пхеньян.

Фактически это означает, что Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию и на украинский фронт.

Текущая оценка разведки остается такой, что это развертывание северокорейских подразделений в Украине продолжится, — предупредил Антс Кивисельг.

По мнению полковника, солдаты КНДР все же не смогут обеспечить армии РФ существенного прогресса на поле боя.

Несмотря на это, если количество северокорейских оккупантов будет продолжать постоянно расти — локальные изменения на фронте все же возможны.

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