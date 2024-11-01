Вступление КНДР в войну против Украины — как могут развиваться события

Разведка Эстонии озвучила прогноз, что в ближайшей перспективе северокорейские военные не смогут изменить ситуацию на фронте, а также понесут немалые потери, когда начнут воевать на стороне России.
Главные тезисы
- Полковник Антс Кивисельг подчеркивает, что солдаты КНДР не смогут кардинально повлиять на поле боя.
- Вполне возможно, они сразу понесут масштабные потери.
- Подготовка северокорейских сил в России находится на очень низком уровне.
Солдаты КНДР не смогут изменить ход войны
С заявлением и прогнозом по этому поводу выступил полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии.
Согласно его данным, северокорейские военные прибыли в Курскую область РФ еще в начале октября, где прошли предварительную подготовку, длившуюся 2-4 недели.
Просто сейчас идет их передислокация на украинский фронт.
Антс Кивисельг предположил, что прибытие всех обещанных солдат КНДР для участия в войне против Украины будет происходить поэтапно.
Что также важно понимать, северокорейские оккупанты подготовлены для ведения боевых действий в горной местности, то есть они не будут знать, как действовать на украинском фронте.
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Эстонский полковник призвал не рассчитывать на то, что потери среди солдат КНДР напугают официальный Пхеньян.
Фактически это означает, что Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию и на украинский фронт.
По мнению полковника, солдаты КНДР все же не смогут обеспечить армии РФ существенного прогресса на поле боя.
Несмотря на это, если количество северокорейских оккупантов будет продолжать постоянно расти — локальные изменения на фронте все же возможны.
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