Вступление КНДР в войну против Украины — как могут развиваться события

Разведка Эстонии озвучила прогноз, что в ближайшей перспективе северокорейские военные не смогут изменить ситуацию на фронте, а также понесут немалые потери, когда начнут воевать на стороне России.

Солдаты КНДР не смогут изменить ход войны

С заявлением и прогнозом по этому поводу выступил полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии.

Согласно его данным, северокорейские военные прибыли в Курскую область РФ еще в начале октября, где прошли предварительную подготовку, длившуюся 2-4 недели.

Просто сейчас идет их передислокация на украинский фронт.

Антс Кивисельг предположил, что прибытие всех обещанных солдат КНДР для участия в войне против Украины будет происходить поэтапно.

Что также важно понимать, северокорейские оккупанты подготовлены для ведения боевых действий в горной местности, то есть они не будут знать, как действовать на украинском фронте.

И их подготовка не предполагает ведения боевых действий в таких условиях. Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, безусловно, не слишком высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы Российской Федерации понесли до сих пор, подчеркнул Кивисельг. Поделиться

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Эстонский полковник призвал не рассчитывать на то, что потери среди солдат КНДР напугают официальный Пхеньян.

Фактически это означает, что Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию и на украинский фронт.

Текущая оценка разведки остается такой, что это развертывание северокорейских подразделений в Украине продолжится, — предупредил Антс Кивисельг. Поделиться

По мнению полковника, солдаты КНДР все же не смогут обеспечить армии РФ существенного прогресса на поле боя.