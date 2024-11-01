Вступ КНДР у війну проти України — як можуть розвиватися події

Розвідка Естонії озвучила прогноз, що в у найближчій перспективі північнокорейські військові не зможуть змінити ситуацію на фронті, а також зазначають чималих втрат, коли почнуть воювати на боці Росії.

Солдати КНДР не зможуть змінити хід війни

З заявою та прогнозом з цього приводу виступив полковник Антс Ківісельг, командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії.

Згідно з його даними, північнокорейські військові прибули до Курської області РФ ще на початку жовтня, де пройшли попередню підготовку, яка тривала 2-4 тижні

Просто зараз триває їхня передислокація на український фронт.

Антс Ківісельг припустив, що прибуття усіх обіцяних солдатів КНДР для участі у війні проти України відбуватиметься поетапно.

Що також важливо розуміти, північнокорейські окупанти підготовлені для ведення бойових дій в гірській місцевості, тобто вони не знатимуть, як діяти на українському фронті.

І так само їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій в таких умовах. Підготовка, яку вони проходять в Російській Федерації, безумовно, не дуже високого рівня. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи понесуть великі втрати в Україні, і, ймовірно, навіть більші втрати, ніж сили Російської Федерації понесли до цього часу, — наголосив Ківісельг. Поширити

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Естонський полковник закликав не розраховувати на те, що втрати серед солдатів КНДР злякають офіційний Пхеньян.

Фактично це означає, що Північна Корея продовжить відправляти підрозділи до Росії та на український фронт.

Поточна оцінка розвідки залишається такою, що це розгортання північнокорейських підрозділів в Україні продовжиться, — попередив Антс Ківісельг. Поширити

На переконання полковника, солдати КНДР все ж не зможуть забезпечити армії РФ суттєвого прогресу на полі бою.