Вступ КНДР у війну проти України — як можуть розвиватися події
Категорія
Україна
Дата публікації

Вступ КНДР у війну проти України — як можуть розвиватися події

армія КНДР
Read in English
Джерело:  ERR

Розвідка Естонії озвучила прогноз, що в у найближчій перспективі північнокорейські військові не зможуть змінити ситуацію на фронті, а також зазначають чималих втрат, коли почнуть воювати на боці Росії.

Головні тези:

  • Полковник Антс Ківісельг підкреслює, що солдати КНДР не зможуть кардинально вплинути на поле бою.
  • Цілком можливо, вони одразу зазнають масштабних втрат.
  • Підготовка північнокорейських сил в Росії знаходиться на вкрай низькому рівні.

Солдати КНДР не зможуть змінити хід війни

З заявою та прогнозом з цього приводу виступив полковник Антс Ківісельг, командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії.

Згідно з його даними, північнокорейські військові прибули до Курської області РФ ще на початку жовтня, де пройшли попередню підготовку, яка тривала 2-4 тижні

Просто зараз триває їхня передислокація на український фронт.

Антс Ківісельг припустив, що прибуття усіх обіцяних солдатів КНДР для участі у війні проти України відбуватиметься поетапно.

Що також важливо розуміти, північнокорейські окупанти підготовлені для ведення бойових дій в гірській місцевості, тобто вони не знатимуть, як діяти на українському фронті.

І так само їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій в таких умовах. Підготовка, яку вони проходять в Російській Федерації, безумовно, не дуже високого рівня. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи понесуть великі втрати в Україні, і, ймовірно, навіть більші втрати, ніж сили Російської Федерації понесли до цього часу, — наголосив Ківісельг.

Кім Чин Ин буде робити те, що обіцяв Путіну

Естонський полковник закликав не розраховувати на те, що втрати серед солдатів КНДР злякають офіційний Пхеньян.

Фактично це означає, що Північна Корея продовжить відправляти підрозділи до Росії та на український фронт.

Поточна оцінка розвідки залишається такою, що це розгортання північнокорейських підрозділів в Україні продовжиться, — попередив Антс Ківісельг.

На переконання полковника, солдати КНДР все ж не зможуть забезпечити армії РФ суттєвого прогресу на полі бою.

Попри це, якщо кількість північнокорейських окупантів буде продовжувати постійно зростати — локальні зміни на фронті все ж можливі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як солдатів КНДР перекидають на фронт — перехоплення ГУР
ГУР
солдат КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна має вдарити по військах КНДР у разі вторгнення — Байден
Україна має вдарити по військах КНДР у разі вторгнення — Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зарплата менше долара. Чому солдати КНДР радіють вступу у війну проти України
солдати КНДР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?