Вступ КНДР у війну проти України — як можуть розвиватися події

Розвідка Естонії озвучила прогноз, що в у найближчій перспективі північнокорейські військові не зможуть змінити ситуацію на фронті, а також зазначають чималих втрат, коли почнуть воювати на боці Росії.
Головні тези:
- Полковник Антс Ківісельг підкреслює, що солдати КНДР не зможуть кардинально вплинути на поле бою.
- Цілком можливо, вони одразу зазнають масштабних втрат.
- Підготовка північнокорейських сил в Росії знаходиться на вкрай низькому рівні.
Солдати КНДР не зможуть змінити хід війни
З заявою та прогнозом з цього приводу виступив полковник Антс Ківісельг, командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії.
Згідно з його даними, північнокорейські військові прибули до Курської області РФ ще на початку жовтня, де пройшли попередню підготовку, яка тривала 2-4 тижні
Просто зараз триває їхня передислокація на український фронт.
Антс Ківісельг припустив, що прибуття усіх обіцяних солдатів КНДР для участі у війні проти України відбуватиметься поетапно.
Що також важливо розуміти, північнокорейські окупанти підготовлені для ведення бойових дій в гірській місцевості, тобто вони не знатимуть, як діяти на українському фронті.
Кім Чин Ин буде робити те, що обіцяв Путіну
Естонський полковник закликав не розраховувати на те, що втрати серед солдатів КНДР злякають офіційний Пхеньян.
Фактично це означає, що Північна Корея продовжить відправляти підрозділи до Росії та на український фронт.
На переконання полковника, солдати КНДР все ж не зможуть забезпечити армії РФ суттєвого прогресу на полі бою.
Попри це, якщо кількість північнокорейських окупантів буде продовжувати постійно зростати — локальні зміни на фронті все ж можливі.
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