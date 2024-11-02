Вступ КНДР у війну проти України. Аналітики вказали на важливий нюанс
Категорія
Україна
Дата публікації

Вступ КНДР у війну проти України. Аналітики вказали на важливий нюанс

солдати КНДР
Джерело:  ISW

На переконання американських аналітиків, північнокорейські окупанти не зможуть вирішити проблему армії РФ з браком живої сили на полі бою, тому не вплинуть на хід війни проти України.

Головні тези:

  • Північнокорейські війська можуть виявитися абсолютно неефективними на українському фронті.
  • Армія РФ втрачає значну кількість вояк на фронті, що ускладнює можливість компенсування втрат.
  • Солдати КНДР, цілком можливо, не отримають цінного бойового досвіду, адже одразу будуть ліквідовані українськими силами.

Що не так з ідеєю Путіна щодо залучення солдатів КНДР

Згідно з даними очільника Пентагона Ллойда Остіна, майже щоденно армія РФ втрачає понад 1200 своїх вояк. Тобто йдеться про 36 000 окупантів щомісяця.

Що важливо розуміти, російський призов становить від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць.

Фактично йдеться про те, що країна-агресорка не може замінити нинішні втрати на фронті у співвідношенні 1:1.

8 000 північнокорейських солдатів, які, за повідомленнями, готуються вступити в бій у Курській області, таким чином, становлять приблизно тижневу норму втрат по всій лінії фронту. Північна Корея направила до Росії загалом 12 000 військовослужбовців, — пояснює американський Інститут вивчення війни.

Кім Чен Ин не усвідомлює специфіку війни РФ проти України

За словами експертів, наразі складно зрозуміти, як саме Путін має намір використати північнокорейські війська, щоб вони були ефективними на полю.

Найімовірніше, солдати КНДР на українському фронті одразу зазнають шалених втрат й жодним чином не вплинуть на ситуацію на полі бою.

Команда ISW озвучила припущення, що Північна Корея, можливо, вирішила взяти участь у війні на боці Росії, щоб отримати цінний бойовий досвід сучасної війни.

Але те, як російське командування використовує північнокорейські війська в бою, вплине на здатність північнокорейських військ осмислено засвоювати і поширювати бойовий досвід. Якщо північнокорейські війська зазнають таких самих втрат, як і російські, то уроки, які Пхеньян сподівається отримати на полі бою, будуть підірвані.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як солдатів КНДР перекидають на фронт — перехоплення ГУР
ГУР
солдат КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ КНДР у війну проти України — як можуть розвиватися події
армія КНДР
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
До дня "перемоги" Росії. У КНДР виступили з новою скандальною заявою
глава МЗС КНДР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?