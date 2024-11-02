Вступ КНДР у війну проти України. Аналітики вказали на важливий нюанс

На переконання американських аналітиків, північнокорейські окупанти не зможуть вирішити проблему армії РФ з браком живої сили на полі бою, тому не вплинуть на хід війни проти України.

Що не так з ідеєю Путіна щодо залучення солдатів КНДР

Згідно з даними очільника Пентагона Ллойда Остіна, майже щоденно армія РФ втрачає понад 1200 своїх вояк. Тобто йдеться про 36 000 окупантів щомісяця.

Що важливо розуміти, російський призов становить від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць.

Фактично йдеться про те, що країна-агресорка не може замінити нинішні втрати на фронті у співвідношенні 1:1.

8 000 північнокорейських солдатів, які, за повідомленнями, готуються вступити в бій у Курській області, таким чином, становлять приблизно тижневу норму втрат по всій лінії фронту. Північна Корея направила до Росії загалом 12 000 військовослужбовців, — пояснює американський Інститут вивчення війни. Поширити

Кім Чен Ин не усвідомлює специфіку війни РФ проти України

За словами експертів, наразі складно зрозуміти, як саме Путін має намір використати північнокорейські війська, щоб вони були ефективними на полю.

Найімовірніше, солдати КНДР на українському фронті одразу зазнають шалених втрат й жодним чином не вплинуть на ситуацію на полі бою.

Команда ISW озвучила припущення, що Північна Корея, можливо, вирішила взяти участь у війні на боці Росії, щоб отримати цінний бойовий досвід сучасної війни.