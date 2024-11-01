1 листопада очільниця МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до Москви з офіційним візитом. Вона вже зустрілася з одіозним російським дипломатом Сергієм Лавровим та виступила з гучною обіцянкою.

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Західні журналісти звертають увагу на те, що ні Росія, ні Північна Корея досі не оприлюднили порядок денний перемовин своїх дипломатів.

Попри це, розвідка Південної Кореї уже озвучила дані, що в центрі переговорів міністрів може бути питання про відправлення додаткових військ до Росії і те, що КНДР отримає натомість.

За словами самого Лаврова, зв'язки між Москвою і Пхеньяном "досягли безпрецедентно високого рівня за останні кілька років".

З окремою заявою з цього приводу виступила очільниця МЗС Північної Кореї.

Вона почала публічно запевняти, що її країна підтримує "справедливу боротьбу російських військових і народу за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї країни" в Україні:

Північна Корея запевняє Росію, що вона буде з російськими товаришами до дня перемоги, — цинічно заявила вона. Поширити

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З таким закликом виступив очільник комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер.

За словами останнього, він розуміє, що шанс на ухвалення такого рішення наразі не надто високий, однак цю ідею все одне треба обговорити.

Я вважаю, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її, — сказав він. Поширити

Окрім того, Майк Тернер наголосив, що вступ у цю війну сил Північної Кореї має стати червоною лінією для Штатів і НАТО.