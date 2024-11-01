До дня "перемоги" Росії. У КНДР виступили з новою скандальною заявою

1 листопада очільниця МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до Москви з офіційним візитом. Вона вже зустрілася з одіозним російським дипломатом Сергієм Лавровим та виступила з гучною обіцянкою.
Головні тези:
- Розвідка Південної Кореї пояснила, що насправді відбувається.
- Росія не приховує, що поглиблює відносини з Пхеньяном.
- У Конгресі США закликають вдарити по військам КНДР в Україні.
КНДР стверджує, що буде воювати з Росією до останнього
Західні журналісти звертають увагу на те, що ні Росія, ні Північна Корея досі не оприлюднили порядок денний перемовин своїх дипломатів.
Попри це, розвідка Південної Кореї уже озвучила дані, що в центрі переговорів міністрів може бути питання про відправлення додаткових військ до Росії і те, що КНДР отримає натомість.
За словами самого Лаврова, зв'язки між Москвою і Пхеньяном "досягли безпрецедентно високого рівня за останні кілька років".
З окремою заявою з цього приводу виступила очільниця МЗС Північної Кореї.
Вона почала публічно запевняти, що її країна підтримує "справедливу боротьбу російських військових і народу за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї країни" в Україні:
У Конгресі закликають США та НАТО вдарити по військам КНДР в Україні
З таким закликом виступив очільник комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер.
За словами останнього, він розуміє, що шанс на ухвалення такого рішення наразі не надто високий, однак цю ідею все одне треба обговорити.
Окрім того, Майк Тернер наголосив, що вступ у цю війну сил Північної Кореї має стати червоною лінією для Штатів і НАТО.
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