До дня "перемоги" Росії. У КНДР виступили з новою скандальною заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

До дня "перемоги" Росії. У КНДР виступили з новою скандальною заявою

глава МЗС КНДР
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Джерело:  AP News

1 листопада очільниця МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до Москви з офіційним візитом. Вона вже зустрілася з одіозним російським дипломатом Сергієм Лавровим та виступила з гучною обіцянкою.

Головні тези:

  • Розвідка Південної Кореї пояснила, що насправді відбувається.
  • Росія не приховує, що поглиблює відносини з Пхеньяном.
  • У Конгресі США закликають вдарити по військам КНДР в Україні.

КНДР стверджує, що буде воювати з Росією до останнього

Західні журналісти звертають увагу на те, що ні Росія, ні Північна Корея досі не оприлюднили порядок денний перемовин своїх дипломатів.

Попри це, розвідка Південної Кореї уже озвучила дані, що в центрі переговорів міністрів може бути питання про відправлення додаткових військ до Росії і те, що КНДР отримає натомість.

За словами самого Лаврова, зв'язки між Москвою і Пхеньяном "досягли безпрецедентно високого рівня за останні кілька років".

З окремою заявою з цього приводу виступила очільниця МЗС Північної Кореї.

Вона почала публічно запевняти, що її країна підтримує "справедливу боротьбу російських військових і народу за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї країни" в Україні:

Північна Корея запевняє Росію, що вона буде з російськими товаришами до дня перемоги, — цинічно заявила вона.

У Конгресі закликають США та НАТО вдарити по військам КНДР в Україні

З таким закликом виступив очільник комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер.

За словами останнього, він розуміє, що шанс на ухвалення такого рішення наразі не надто високий, однак цю ідею все одне треба обговорити.

Я вважаю, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її, — сказав він.

Окрім того, Майк Тернер наголосив, що вступ у цю війну сил Північної Кореї має стати червоною лінією для Штатів і НАТО.

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