До дня "победы" России. В КНДР выступили с новым скандальным заявлением

1 ноября глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй прибыла в Москву с официальным визитом. Она уже встретилась с одиозным российским дипломатом Сергеем Лавровым и выступила с громким обещанием.

КНДР утверждает, что будет воевать с Россией до последнего

Западные журналисты обращают внимание на то, что ни Россия, ни Северная Корея до сих пор не обнародовали повестку дня переговоров своих дипломатов.

Несмотря на это, разведка Южной Кореи уже озвучила данные, что в центре переговоров министров может быть вопрос об отправке дополнительных войск в Россию и то, что КНДР получит взамен.

По словам Лаврова, связи между Москвой и Пхеньяном "достигли беспрецедентно высокого уровня за последние несколько лет".

С отдельным заявлением по этому поводу выступила глава МИД Северной Кореи.

Она начала публично обещать, что ее страна поддержит "справедливую борьбу российских военных и народа за защиту суверенных прав и интересов безопасности своей страны" в Украине.

Северная Корея уверяет Россию, что она будет с российскими товарищами до дня победы, — цинично заявила она. Поделиться

В Конгрессе призывают США и НАТО ударить по войскам КНДР в Украине

С таким призывом выступил глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.

По словам последнего, он понимает, что шанс на принятие такого решения пока не слишком высок, однако эту идею все равно нужно обсудить.

Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они в Украине, и которые атакуют ее, — сказал он. Поделиться

Майк Тернер также подчеркнул, что вступление в эту войну сил Северной Кореи должно стать красной линией для Штатов и НАТО.