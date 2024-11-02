Что будет с войсками КНДР в Украине — прогноз разведки Британии

Как считают британские разведчики, на украинском фронте северокорейские оккупанты столкнутся со многими проблемами. Одна из самых масштабных – несовместимость с армией РФ.

Солдаты КНДР не понимают, куда попали

Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что около 10 тысяч северокорейских военных уже находятся на территории России, а некоторые из них "почти наверняка" развернуты на Курщине, где прододжается операция Сил обороны Украины.

Российские и корейские войска почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости, если раньше не проводили совместные военные учения, — отмечают британские разведчики. Поделиться

Кроме того, сообщается, что у солдат КНДР, вполне возможно, будут проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также преодолением языкового барьера с российскими войсками.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tbYxygNnR4 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pJbvPuFgXw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2024

Что прогнозирует разведка Эстонии

Как считает полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии, привлечение Россией солдат КНДР к войне против Украины не принесет особых изменений.

Кроме того, существует высокая вероятность того, что оккупанты понесут бешеные потери.

Ожидается, что всего Северная Корея пообещала направить в Российскую Федерацию 10-12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Поделиться

Согласно данным эстонского полковника, прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в ближайшие недели.