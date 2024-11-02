Что будет с войсками КНДР в Украине — прогноз разведки Британии

Как считают британские разведчики, на украинском фронте северокорейские оккупанты столкнутся со многими проблемами. Одна из самых масштабных – несовместимость с армией РФ.
Главные тезисы
- Углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией может оказаться провальным.
- Прогнозы разведки Эстонии указывают на возможность безумных потерь среди северокорейских военных на украинском фронте.
- Прибытие солдат КНДР на украинский фронт может происходить поэтапно.
Солдаты КНДР не понимают, куда попали
Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что около 10 тысяч северокорейских военных уже находятся на территории России, а некоторые из них "почти наверняка" развернуты на Курщине, где прододжается операция Сил обороны Украины.
Кроме того, сообщается, что у солдат КНДР, вполне возможно, будут проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также преодолением языкового барьера с российскими войсками.
Что прогнозирует разведка Эстонии
Как считает полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии, привлечение Россией солдат КНДР к войне против Украины не принесет особых изменений.
Кроме того, существует высокая вероятность того, что оккупанты понесут бешеные потери.
Согласно данным эстонского полковника, прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в ближайшие недели.
Он также добавил, что если КНДР продолжит посылать своих воинов на украинский фронт в большом количестве, то они все-таки смогут повлиять на ситуацию на поле боя.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-