Що буде з військами КНДР в Україні — прогноз розвідки Британії

Як вважають британські розвідники, на українському фронті північнокорейські окупанти стикнуться з багатьма проблемами. Одна з наймасштабніших - несумісність з армією РФ.
Головні тези:
- Поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією може виявитися провальним.
- Прогнози розвідки Естонії вказують на можливість шалених втрат серед північнокорейських військових на українському фронті.
- Прибуття солдатів КНДР на український фронт може відбуватися поетапно.
Солдати КНДР не розуміють, куди потрапили
Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що близько 10 тисяч північнокорейських військових уже перебувають на території Росії, а деякі з них "майже напевно" розгорнуті на Курщині, де триває операція Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що солдати КНДР, цілком можливо, матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління, а також подоланням мовного бар'єру з російськими військами.
Що прогнозує розвідка Естонії
Як вважає полковник Антс Ківісельг, командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії, залучення Росією солдатів КНДР до війни проти України не принесе особливих змін.
Окрім того, існує висока ймовірність того, що вони зазнають шалених втрат.
Згідно з даними естонського полковника, прибуття наступних північнокорейських підрозділів на український фронт відбудеться протягом найближчих тижнів.
Він також додав: якщо КНДР продовжить надсилати своїх вояк на український фронт у великій кількості, то вони все-таки зможуть вплинути на ситуацію на полі бою.
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