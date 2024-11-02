Що буде з військами КНДР в Україні — прогноз розвідки Британії

Як вважають британські розвідники, на українському фронті північнокорейські окупанти стикнуться з багатьма проблемами. Одна з наймасштабніших - несумісність з армією РФ.

Солдати КНДР не розуміють, куди потрапили

Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що близько 10 тисяч північнокорейських військових уже перебувають на території Росії, а деякі з них "майже напевно" розгорнуті на Курщині, де триває операція Сил оборони України.

Російські і корейські війська майже напевно постануть перед труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань, — наголошують британські розвідники. Поширити

Окрім того, наголошується, що солдати КНДР, цілком можливо, матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління, а також подоланням мовного бар'єру з російськими військами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tbYxygNnR4 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pJbvPuFgXw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2024

Що прогнозує розвідка Естонії

Як вважає полковник Антс Ківісельг, командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії, залучення Росією солдатів КНДР до війни проти України не принесе особливих змін.

Окрім того, існує висока ймовірність того, що вони зазнають шалених втрат.

Очікується, що загалом Північна Корея пообіцяла направити до Російської Федерації 10-12 тисяч військовослужбовців, у тому числі 500 офіцерів і трьох генералів. Прибуття північнокорейських солдатів на український фронт, ймовірно, відбуватиметься поетапно. Поширити

Згідно з даними естонського полковника, прибуття наступних північнокорейських підрозділів на український фронт відбудеться протягом найближчих тижнів.