Чим Росія озброїла солдатів КНДР — дані розвідників

Протягом минулого тижня країна-агресорка Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Солдати КНДР озброєні по-піхотному

Згідно з даними українських розвідників, північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ.

КНДРівців москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7, — йдеться в повідомленні ГУР. Поширити

Окрім того, солдатам КНДР, або як їх називають у російській окупаційній армії — “особливим бурятам” — видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів.

Фактично армія РФ озброїла нову партію іноземного гарматного м'яса як звичайну піхоту.

Що важливо розуміти, навчання північнокорейських окупантів, яких Росія вирішила залучити до війни проти України, проходять одразу п’ятьох полігонах далекого сходу країни-агресорки.

Що не так з ідеєю Росії щодо залучення солдатів КНДР

Американський Інститут вивчення війни зауважив, що наразі складно зрозуміти, як саме Путін має намір використати північнокорейські війська, щоб вони були ефективними на полю.

Цілком ймовірно, що одразу зазнають шалених втрат й жодним чином не змінять ситуацію на фронті, як того хоче Кремль.

На переконання аналітиків, Кім Чен Ин вирішив взяти участь у війні на боці Росії, щоб отримати цінний бойовий досвід сучасної війни.