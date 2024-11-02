Чим Росія озброїла солдатів КНДР — дані розвідників
Категорія
Україна
Дата публікації

Чим Росія озброїла солдатів КНДР — дані розвідників

ГУР
солдати КНДР

Протягом минулого тижня країна-агресорка Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Головні тези:

  • Північнокорейські війська отримали міномети, автомати, кулемети та інше озброєння.
  • Підготовка північнокорейських солдатів до війни проти України триває одразу на кількох полігонах Росії.
  • Експерти підкреслюють, що участь солдатів КНДР у війні на боці Росії може не призвести до очікуваних результатів через масштабні втрати.

Солдати КНДР озброєні по-піхотному

Згідно з даними українських розвідників, північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ.

КНДРівців москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7, — йдеться в повідомленні ГУР.

Окрім того, солдатам КНДР, або як їх називають у російській окупаційній армії — “особливим бурятам” — видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів.

Фактично армія РФ озброїла нову партію іноземного гарматного м'яса як звичайну піхоту.

Що важливо розуміти, навчання північнокорейських окупантів, яких Росія вирішила залучити до війни проти України, проходять одразу п’ятьох полігонах далекого сходу країни-агресорки.

Що не так з ідеєю Росії щодо залучення солдатів КНДР

Американський Інститут вивчення війни зауважив, що наразі складно зрозуміти, як саме Путін має намір використати північнокорейські війська, щоб вони були ефективними на полю.

Цілком ймовірно, що одразу зазнають шалених втрат й жодним чином не змінять ситуацію на фронті, як того хоче Кремль.

На переконання аналітиків, Кім Чен Ин вирішив взяти участь у війні на боці Росії, щоб отримати цінний бойовий досвід сучасної війни.

Але те, як російське командування використовує північнокорейські війська в бою, вплине на здатність північнокорейських військ осмислено засвоювати і поширювати бойовий досвід. Якщо північнокорейські війська зазнають таких самих втрат, як і російські, то уроки, які Пхеньян сподівається отримати на полі бою, будуть підірвані.

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