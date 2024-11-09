Українські воїни ліквідували понад 1600 солдатів РФ і багато техніки — відео

Втрати армії РФ станом на 9 листопада 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 707540 (+1660) осіб,

танків — 9238 (+5) од,

бойових броньованих машин — 18697 (+36) од,

артилерійських систем — 20249 (+23) од,

РСЗВ — 1245 (+0) од,

засобів ППО — 996 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18575 (+49),

крилатих ракет — 2634 (+3),

кораблів / катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 28561 (+66) од,

спеціальної техніки — 3604 (+2).

Що відбувається на фронті 9 листопада

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ситуація на полі бою досі складна, попри те, що українські захисники продовжують впевнено тримати оборону.

8 листопада на фронті було зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 82 авіаудари, скинувши 137 КАБ.

Ба більше, армія РФ здійснила 4345 обстрілів, зокрема, 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 1333 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Водолаги, Стецьківка, Хотінь, Журавка, Краснопілля, Новослобідське, Сваркове, Біловоди Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове, Богуславка Харківської області; Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Зоряне, Балаган, Олександропіль, Курахове, Велика Новосілка, Ясна Поляна, Сухі Яли Донецької області; Лобкове, Новодарівка Запорізької області; Українка, Михайлівка, Одрадокам’янка, Токарівка, Понятівка Херсонської області. Поширити

Окрім того, вказано, що ракетні війська та артилерія українських воїнів уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів та 2 командних пункти армії РФ.