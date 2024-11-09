Українські воїни ліквідували понад 1600 солдатів РФ і багато техніки — відео

Протягом 8 листопада Сили оборони України успішно знищили 1660 російських окупантів, 36 ББМ та 23 артилерійські системи.
Головні тези:
- На фронті відбулося 171 бойове зіткнення.
- Українські воїни уразили російські склади боєприпасів та командні пункти.
- Ситуація на полі бою залишається складною, однак ЗСУ тримають оборону.
Втрати армії РФ станом на 9 листопада 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 707540 (+1660) осіб,
танків — 9238 (+5) од,
бойових броньованих машин — 18697 (+36) од,
артилерійських систем — 20249 (+23) од,
РСЗВ — 1245 (+0) од,
засобів ППО — 996 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18575 (+49),
крилатих ракет — 2634 (+3),
кораблів / катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28561 (+66) од,
спеціальної техніки — 3604 (+2).
Що відбувається на фронті 9 листопада
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ситуація на полі бою досі складна, попри те, що українські захисники продовжують впевнено тримати оборону.
8 листопада на фронті було зафіксовано 171 бойове зіткнення.
Минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 82 авіаудари, скинувши 137 КАБ.
Ба більше, армія РФ здійснила 4345 обстрілів, зокрема, 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 1333 дрони-камікадзе.
Окрім того, вказано, що ракетні війська та артилерія українських воїнів уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів та 2 командних пункти армії РФ.
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