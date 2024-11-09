Атака РФ на Україну. ППО назвала новий епіцентр удару

Вночі 8-9 листопада російські загарбники знову атакували мирні українські міста та села великою кількістю ударних дронів. Більшість з них не долетіли до своїх цілей.
Головні тези:
- Десяти ворожих БПЛА було локаційно втрачено.
- Епіцентром удару стала Одеська область.
- У результаті атаки в Одесі пошкоджено житлові комплекси, приватний сектор та адміністративні будівлі, однак цивільні не постраждали.
Атака РФ на Україну 9 листопада — перші подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий ворожий напад розпочався о 21:00 8 листопад.
Вказано, що армія РФ атакувала із районів Приморсько-Ахтарська та Орла — РФ, використавши для цього 51-м ударний БпЛА типу “Shahed” та безпілотниками невстановленого типу.
Що важливо розуміти, новим епіцентром удару стала Одеська область.
Для знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що ще 18 російських дронів локаційно втрачено у різних регіонах України.
Наслідки атаки Росії на Одесу 9 листопада
У місті під новий удар ворога потрапили багатоповерхівки, приватний сектор, адміністративні приміщення та транспорт.
Згідно з останніми даними, ніхто з цивільних не загинув та не постраждав.
Окрім того, наголошується, що в частині Одеси зникла електроенергія.
За словами в. о. міського голови Одеси Олександра Філатова, це була уже третя підряд атака "Шахедами". Уламки безпілотника пошкодили житловий комплекс, однак люди не постраждали.
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