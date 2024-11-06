Вирішу все дуже швидко. Чого Україні очікувати від Трампа

6 листопада офіційно стало відомо, що лідер республіканців Дональд Трамп знову стане президентом США. Його позиція щодо України досі залишається неоднозначною, тому спрогнозувати дії майбутнього очільника Білого дому вкрай важко. Попри це, Трамп багато разів повторював, що планує швидко добитися завершення війни РФ проти України.

Допомога США для України може зменшитися

Ні для кого не секрет, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп і майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс багато разів висловлювали сумніви щодо продовження масштабної підтримки Києва.

Вони також скаржилися на те, що повномасштабна війна триває вже понад 2,5 роки з моменту вторгнення Росії.

Лідер республіканців також нещодавно дав зрозуміти, що його команда може підштовхнути Україну до досягнення складного перемир’я з Росією.

Ця перемога застала Київ у критичний момент, коли Росія активізує наступ на східний Донбас. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив, що ситуація на передовій "залишається складною", а окремі ділянки "вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів". Поширити

Попри це, які відомо команда чинного американського лідера Джо Байдена, яка надавала Україні потужну підтримку увесь цей час, планує продовжити вказаний курс, аж поки не покине Білий дім.

Трамп хоче закінчити всі війни, однак на яких умовах

Як відомо, лідер республіканців багато разів хвалив російського диктатора Володимира Путіна, який розпочав війну РФ проти України.

Ба більше, він цинічно дорікав українському лідеру Володимиру Зеленському, стверджуючи, що той, мовляв, допустив початок війни.

Попри це президент України одразу привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах, а Володимир Путін, здається, не збирається цього робити.

На переконання республіканця, війни між Україною і Росією не було б, якби він був президентом. Ба більше, Трамп продовжує стверджувати, що може зупинити війну протягом 24 годин, однак не пояснює, як це буде відбуватися.

Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що маємо зараз, — заявив він. Поширити

Окрім того, після переговорів із Зеленським у Нью-Йорку Трамп наголосив на важливості "взаємовигідної угоди для обох сторін".