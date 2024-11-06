Вибори президента США 2024. Як Трамп і Гарріс зробили їх унікальними
Категорія
Економіка
Дата публікації

Вибори президента США 2024. Як Трамп і Гарріс зробили їх унікальними

вибори в США
Джерело:  Financial Times

Запекла боротьба за президентське крісло між республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс призвела до того, що кандидати витратили рекордні суми на свої кампанії. Фактично ці вибори стали найдорожчими в історії США.

Головні тези:

  • Боротьба між Трампом і Гарріс призвела до рекордних витрат.
  • Камала Гарріс змогла залучити більше коштів, ніж Трамп.
  • Демократка вже витратила понад 1,9 млрд із зібраних 2,3 млрд, тоді як лідер республіканців витратив 1,6 млрд із зібраної суми у 1,8 млрд.

Скільки Трамп і Гарріс витратили на свої президентські кампанії

Згідно з даними журналістів, Камала Гарріс та Дональд Трамп спільно витратили рекордні 3,5 млрд доларів.

Окрім того, наголошується, що загалом було зібрано близько 4,2 млрд, включно з внесками від партійних комітетів і зовнішніх груп.

Що цікаво, кандидатка від демократів змогла залучити більше коштів, ніж Трамп, зібравши понад 2,3 млрд через Демократичний національний комітет, супергрупи і так звані Super Pacs, які можуть отримувати необмежені пожертви від фізичних осіб. З цієї суми Камала Гарріс витратила вже 1,9 млрд.

Що стосується лідера республіканців, то він зібрав понад 1,8 млрд, з яких витратив на свою кампанію 1,6 млрд.

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На що Гарріс і Трамп спрямували ці кошти

Як вдалося дізнатися журналістам, близько 50% згаданих сум були витрачені на рекламу, особливо в семи штатах, що вважаються ключовими для результатів виборів.

Кампанія Гарріс витратила понад 1 млрд на рекламу в цих штатах, тоді як загальні витрати обох кампаній на рекламу у вирішальних регіонах склали майже 1,5 млрд. Зокрема, лише в Пенсильванії, де на кону 19 голосів вибірників, витрачено понад 400 млн.

Варто також звернути увагу на те, що чималу частину бюджету кампанії Трампа було виділено на юридичні витрати, пов’язані з його судовими процесами.

Згідно з останніми даними, на це пішло понад 100 млн, що складає 14% усіх витрат.

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