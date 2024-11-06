Хто отримає контроль над Сенатом США — перші результати виборів

Згідно з результатами проміжних виборів, Республіканська партія, якою керує Дональд Трамп, змогла повернути собі більшість у Сенаті США. Що важливо розуміти, за часів правління Джо Байдена, Сенат фактично контролювали демократи.
Головні тези:
- У США відбудуться значні зміни у політичному ландшафті.
- Дональд Трамп отримає ще більше влади, якщо повернеться у Білий дім.
- Для прийняття більшості рішень Республіканській партії все одно доведеться співпрацювати з демократами.
У Сенаті зміняться сфери впливу
Журналісти звертають увагу на те, що республіканці отримають щонайменше 2 місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.
Команда Дональда Трампа змогла перемогти у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці.
Окрім того, наголошується, що боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були демократи.
Згідно з останніми даними, обирати нового лідера республіканців у Сенаті планують наступного тижня.
Серед головних претендентів на цю посаду: двоє давніх соратників Макконелла Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт. Їхня кількість ще може зрости.
Трамп отримає ще більше влади у разі перемоги
Політологи та аналітики наголошують, що контроль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для Трампа, якщо він все-таки повернеться у Білий дім.
Однак важливу роль відіграє й те, якою стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці у Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.
Враховуючи той факт, що для прийняття більшості рішень потрібно 60 голосів, Республіканській партії доведеться співпрацювати з демократами.
Що важливо розуміти, під час виборів 2024 року переобирається третина складу Сенату, причому серед сенаторів, у яких завершився термін повноважень, більшість складають демократи.
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