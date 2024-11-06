Хто отримає контроль над Сенатом США — перші результати виборів

Згідно з результатами проміжних виборів, Республіканська партія, якою керує Дональд Трамп, змогла повернути собі більшість у Сенаті США. Що важливо розуміти, за часів правління Джо Байдена, Сенат фактично контролювали демократи.

У Сенаті зміняться сфери впливу

Журналісти звертають увагу на те, що республіканці отримають щонайменше 2 місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.

Команда Дональда Трампа змогла перемогти у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці.

Окрім того, наголошується, що боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були демократи.

Контроль над палатою переходить до Республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл йде з посади, а його наступник поки не визначений. Поширити

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Згідно з останніми даними, обирати нового лідера республіканців у Сенаті планують наступного тижня.

Серед головних претендентів на цю посаду: двоє давніх соратників Макконелла Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт. Їхня кількість ще може зрости.

Трамп отримає ще більше влади у разі перемоги

Політологи та аналітики наголошують, що контроль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для Трампа, якщо він все-таки повернеться у Білий дім.

Однак важливу роль відіграє й те, якою стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці у Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.

Враховуючи той факт, що для прийняття більшості рішень потрібно 60 голосів, Республіканській партії доведеться співпрацювати з демократами.