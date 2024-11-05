Вибори в США. У команді Трампа несподівано спалахнув конфлікт

Радники кандидата у президенти США Дональда Трампа влаштували суперечку через те, що не можуть визначитися, як краще поводитися лідеру республіканців на тлі голосування у Штатах.

Трампу радять оголосити про свою “перемогу”

Як вдалося дізнатися журналістам, люди з близького оточення кандидата закликають його передчасно оголосити про перемогу на президентських виборах у ніч проти 6 листопада.

На їхнє переконання, це варто зробити, якщо перші результати з ключових штатів будуть для нього сприятливими.

Радники Дональда Трампа з цієї категорії вважають, що він нічого не втратить, якщо оголосить про перемогу передчасно, якщо все ж отримає перевагу в кілька сотень тисяч голосів у Пенсильванії або якщо закриті опитування республіканців вкажуть на можливість перемоги.

Але в оточенні експрезидента США застерігають, що в разі невеликого розриву в ключових штатах Трамп має утриматись від заяв. Цієї думки дотримуються і його найбільш протрампівські знайомі, зокрема Стівен Беннон, з яким Трамп, говорив минулого тижня. Поширити

За словами журналістів, поки важко зрозуміти, яке рішення ухвалив сам лідер республіканців, однак на його думку ніхто вплинути не зможе.

Ілон Маск проведе ніч виборів у США із Трампом

Як вдалося дізнатися The New York Times американський мільярдер Ілон Маск вирішив провести усю ніч виборів президента США разом із кандидатом від Республіканської партії.

Інсайдери видання розповіли, що він має намір приїхати у резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Саме там збереться невелике коло найближчих людей, які разом з Дональдом Трампом будуть спостерігати за результатами виборів.