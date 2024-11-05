Выборы в США. В команде Трампа неожиданно вспыхнул конфликт
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Выборы в США. В команде Трампа неожиданно вспыхнул конфликт

Трамп
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Источник:  The Guardian

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа устроили спор из-за того, что не могут определиться, как лучше себя вести лидеру республиканцев на фоне голосования в Штатах.

Главные тезисы

  • В команде Трампа дискутируют по поводу стратегии объявления "победы" на выборах.
  • Советники разделены: одни советуют объявить о победе преждевременно, другие призывают воздержаться от заявлений.
  • Илон Маск приедет в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, чтобы наблюдать за результатами выборов вместе с кандидатом.

Трампу советуют объявить о своей "победе"

Как удалось узнать журналистам, люди из близкого окружения кандидата призывают его преждевременно объявить о победе на президентских выборах в ночь на 6 ноября.

По их убеждению, это стоит сделать, если первые результаты из ключевых штатов будут для него благоприятными.

Советники Дональда Трампа из этой категории считают, что он ничего не потеряет, если объявит о победе преждевременно, если все же получит преимущество в несколько тысяч голосов в Пенсильвании или если закрытые опросы республиканцев укажут на возможность победы.

Но в окружении экс-президента США предостерегают, что в случае небольшого разрыва в ключевых штатах, Трамп должен воздержаться от заявлений. Это мнение придерживаются и его наиболее протрамповские знакомые, в частности Стивен Беннон, с которым Трамп, говорил на прошлой неделе.

По словам журналистов, пока трудно понять, какое решение принял сам лидер республиканцев, однако на его мнение никто повлиять не сможет.

Илон Маск проведет ночь выборов в США с Трампом

Как удалось узнать The New York Times, американский миллиардер Илон Маск решил провести всю ночь выборов президента США вместе с кандидатом от Республиканской партии.

Инсайдеры издания рассказали, что он намерен приехать в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Там соберется небольшой круг ближайших людей, которые вместе с Дональдом Трампом будут наблюдать за результатами выборов.

Дональд Трамп организовал несколько вечеринок разной степени эксклюзивности, в частности ужин для небольшого количества доноров в Мар-а-Лаго и еще меньшую вечеринку для тех, кто будет с ним в течение вечера.

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