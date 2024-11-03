Евросоюз готовится к радикальному решению в случае победы Трампа

Союзники официального Вашингтона в Европе могут решиться на разрыв трансатлантических отношений со Штатами, если Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Евросоюз боится победы Трампа на выборах

Издание The Washington Post пообщалось с 15 политиками и экспертами из пяти стран-членов ЕС.

По их словам, предыдущее президентство Дональда Трампа было для них крайне непростым периодом, однако теперь они знают, к чему нужно готовиться.

В Европе уже идет процесс разработки самых разных планов, ведь политики знают, что республиканец очень непредсказуем и может спровоцировать множество кризисных ситуаций и проблем, особенно в сфере безопасности и торговли.

Несмотря на это, инсайдеры утверждают, что по состоянию на сегодняшний день официальный Брюссель менее приспособлен к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем это было ранее.

Фактически возможный возврат Трампа в Белый дом станет новой проверкой для зависимости ЕС от Штатов.

Европа хочет успеть защитить Украину

Пока официальный Брюссель не смог понять, каких решений ожидать от Трампа для завершения войны РФ против Украины.

Власти ЕС все же опасаются, что он может наломать дров и посодействовать победе страны-агрессорки РФ.

Поэтому уже сейчас Евросоюз пытается застраховаться от возможного разворота Белого дома от Украины.

В первую очередь речь идет о новых пакетах помощи. Кроме того, указано, что командование НАТО взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.

Что важно понимать, члены ЕС уже наращивают свои военные расходы до самого высокого уровня со времен холодной войны.