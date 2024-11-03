Євросоюз готується до радикального рішення у разі перемоги Трампа

Союзники офіційного Вашингтона у Європі можуть наважитися на розрив трансатлантичних відносин зі Штатами, якщо Дональд Трамп повернеться у Білий дім.

Євросоюз боїться перемоги Трампа на виборах

Видання The Washington Post поспілкувалося з 15 політиками та експертами з п'яти країн-членів ЄС.

За їхніми словами, попереднє президенство Дональда Трампа було для них вкрай непростим періодом, однак тепер вони знають, до чого потрібно готуватися.

У Європі уже триває процес розробки найрізноманітніших планів, адже політики знають, що республіканець дуже непередбачуваний й може спровокувати багато кризових ситуацій й проблем, особливо у сфері безпеки і торгівлі.

Попри це, інсайдери стверджують, що станом на сьогодні офіційний Брюссель менш пристосований до того, щоб мати справу з Трампом, ніж це було раніше.

Фактично можливе повернення Трампа у Білий дім стане новою перевіркою для залежності ЄС від Штатів.

Європа хоче встигнути захистити Україну

Досі офіційний Брюссель не зміг зрозуміти, яких рішень очікувати від Трампа для завершення війни РФ проти України.

Влада ЄС все ж боїться, що він може наламати дров та посприяти перемозі країни-агресорки РФ.

Саме тому уже зараз Євросоюз намагається застрахуватися від можливого розвороту Білого дому від України.

Насамперед йдеться про нові пакети допомоги. Окрім того, вказано, що командування НАТО перебрало на себе частину обов'язків Пентагону щодо координації військової допомоги Києву.

Що важливо розуміти, члени ЄС уже нарощують свої військові витрати до найвищого рівня з часів холодної війни.