Могу признать поражение. Трамп назвал условие после голосования на выборах в США
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Могу признать поражение. Трамп назвал условие после голосования на выборах в США

Трамп
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Источник:  AFP

По словам кандидата в президенты США Дональда Трампа, он готов признать свое поражение после голосования, "если это будут честные выборы".

Главные тезисы

  • Трамп выразил уверенность в своей победе, назвав нынешнюю избирательную кампанию лучшей.
  • Джей Ди Вэнс также ожидает победу Республиканской партии на выборах в США.
  • Трамп прогнозирует свою победу с заметным отрывом от Камалы Харрис.

Трамп дал громкое обещание на фоне выборов

Как утверждает лидер республиканцев, он якобы не намерен продолжать борьбу за президентское кресло, если поймет, что американский народ избрал своим лидером его соперницу Камалу Харрис.

С таким заявлением он выступил после голосования во Флориде, таким образом повторив оговорку, которую он много раз. использовал во время предвыборной кампании.

Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я буду первым, кто признает это... Пока я считаю, что они были честными.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Дональд Трамп озвучил свой прогноз касательно результатов голосования

Кандидат в президенты США от Республиканской партии вместе с супругой Меланией отдал голос на президентских выборах в городе Палм-Бич штата Флорида.

По словам Дональда Трампа, он "очень уверен" в своей победе на выборах.

Слышал, что у нас очень хорошая ситуация, — утверждает одиозный политик.

Более того, он даже назвал нынешнюю избирательную кампанию "лучшей" среди всех, которые он проводил.

Также Дональд Трамп озвучил смелый прогноз, заверив, что он одержит победу с "заметным отрывом", однако, мол, утверждение голосов "займет много времени".

Стоит обратить внимание на то, что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс также уже проголосовал и заявил, что ожидает победы своей партии.

Я очень надеюсь, что вы проголосуете сегодня за Дональда Трампа. Я думаю, что его политика будет способствовать миру и процветанию наших граждан. Но если вы проголосуете не так, как мне хочется, я не буду относиться к вам хуже, — заявил Венс.

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