Можу визнати поразку. Трамп назвав умову після голосування на виборах у США

За словами кандидата в президенти США Дональда Трампа, він готовий визнати свою поразку після голосування, "якщо це будуть чесні вибори".

Трамп дав гучну обіцянку на тлі виборів

Як стверджує лідер республіканців, він нібито не збирається продовжувати боротьбу за президентське крісло, якщо зрозуміє, що американський народ обрав своєю лідеркою його суперницю Камалу Гарріс.

З такою заявою він виступив після голосування у Флориді, таким чином повторивши застереження, яке він багато разів. використовував під час передвиборчої кампанії.

Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони були чесними. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Дональд Трамп озвучив свій прогноз щодо результату голосування

Кандидат у президенти США від Республіканської партії разом із дружиною Меланією віддав голос на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.

За словами Дональда Трампа, наразі він "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах.

Чув, що в нас усюди дуже гарна ситуація, — стверджує одіозний політик. Поширити

Ба більше, він навіть назвав нинішню виборчу кампанію "найкращою" з-поміж усіх, які він влаштовував.

Також Дональд Трамп озвучив сміливий прогноз, запевнивши, він здобуде перемогу з "помітним відривом", однак, мовляв, затвердження голосів "забере багато часу".

Варто звернути увагу на те що кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс також вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

Я дуже сподіваюся, що ви проголосуєте сьогодні за Дональда Трампа. Я думаю, що його політика сприятиме миру і процвітанню наших громадян. Але якщо ви проголосуєте не так, як мені хочеться, я не ставитимусь до вас гірше, — заявив Венс. Поширити