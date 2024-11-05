Можу визнати поразку. Трамп назвав умову після голосування на виборах у США

За словами кандидата в президенти США Дональда Трампа, він готовий визнати свою поразку після голосування, "якщо це будуть чесні вибори".
Головні тези:
- Трамп висловив впевненість у своїй перемозі, назвавши нинішню виборчу кампанію найкращою.
- Джей Ді Венс також очікує на перемогу Республіканської партії на виборах у США.
- Трамп прогнозує здобуття перемоги з помітним відривом від Камали Гарріс.
Трамп дав гучну обіцянку на тлі виборів
Як стверджує лідер республіканців, він нібито не збирається продовжувати боротьбу за президентське крісло, якщо зрозуміє, що американський народ обрав своєю лідеркою його суперницю Камалу Гарріс.
З такою заявою він виступив після голосування у Флориді, таким чином повторивши застереження, яке він багато разів. використовував під час передвиборчої кампанії.
Дональд Трамп озвучив свій прогноз щодо результату голосування
Кандидат у президенти США від Республіканської партії разом із дружиною Меланією віддав голос на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.
За словами Дональда Трампа, наразі він "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах.
Ба більше, він навіть назвав нинішню виборчу кампанію "найкращою" з-поміж усіх, які він влаштовував.
Також Дональд Трамп озвучив сміливий прогноз, запевнивши, він здобуде перемогу з "помітним відривом", однак, мовляв, затвердження голосів "забере багато часу".
Варто звернути увагу на те що кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс також вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.
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