Кто получит контроль над Сенатом США — первые результаты выборов
Категория
Политика
Дата публикации

Кто получит контроль над Сенатом США — первые результаты выборов

Сенат США
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Согласно результатам промежуточных выборов, Республиканская партия, под руководством Дональда Трампа, смогла вернуть себе большинство в Сенате США. Что важно понимать, во времена правления Джо Байдена Сенат фактически контролировали демократы.

Главные тезисы

  • В США произойдут существенные изменения в политическом ландшафте.
  • Дональд Трамп получит еще больше власти, если вернется в Белый дом.
  • Для принятия большинства решений Республиканской партии все равно придется сотрудничать с демократами.

В Сенате изменятся сферы влияния

Журналисты обращают внимание на то, что республиканцы получат по меньшей мере 2 места, которые раньше были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.

Команда Дональда Трампа смогла победить в Западной Виргинии, Огайо и Небраске.

Кроме того, сообщается, что борьба за контроль над Сенатом в значительной степени решалась в Огайо и Монтане, представителями которых были демократы.

Контроль над палатой переходит к Республиканской партии как раз тогда, когда давний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл уходит с поста, а его преемник пока не определен.

Фото: скриншот

Согласно последним данным, выбирать нового лидера республиканцев в Сенате планируют на следующей неделе.

Среди главных претендентов на эту должность: два давних соратника Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт. Их количество еще может возрасти.

Трамп получит еще больше власти в случае победы

Политологи и аналитики отмечают, что контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа, если он все-таки вернется в Белый дом.

Однако немаловажную роль играет и то, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.

Учитывая тот факт, что для принятия большинства решений требуется 60 голосов, Республиканской партии придется сотрудничать с демократами.

Что важно понимать, что во время выборов 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готовит для Путина очень плохой сценарий на фоне войны РФ против Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз готовится к радикальному решению в случае победы Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы в США. В команде Трампа неожиданно вспыхнул конфликт
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?