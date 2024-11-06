Кто получит контроль над Сенатом США — первые результаты выборов

Согласно результатам промежуточных выборов, Республиканская партия, под руководством Дональда Трампа, смогла вернуть себе большинство в Сенате США. Что важно понимать, во времена правления Джо Байдена Сенат фактически контролировали демократы.

В Сенате изменятся сферы влияния

Журналисты обращают внимание на то, что республиканцы получат по меньшей мере 2 места, которые раньше были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.

Команда Дональда Трампа смогла победить в Западной Виргинии, Огайо и Небраске.

Кроме того, сообщается, что борьба за контроль над Сенатом в значительной степени решалась в Огайо и Монтане, представителями которых были демократы.

Контроль над палатой переходит к Республиканской партии как раз тогда, когда давний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл уходит с поста, а его преемник пока не определен. Поделиться

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Согласно последним данным, выбирать нового лидера республиканцев в Сенате планируют на следующей неделе.

Среди главных претендентов на эту должность: два давних соратника Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт. Их количество еще может возрасти.

Трамп получит еще больше власти в случае победы

Политологи и аналитики отмечают, что контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа, если он все-таки вернется в Белый дом.

Однако немаловажную роль играет и то, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.

Учитывая тот факт, что для принятия большинства решений требуется 60 голосов, Республиканской партии придется сотрудничать с демократами.