Кто получит контроль над Сенатом США — первые результаты выборов

Согласно результатам промежуточных выборов, Республиканская партия, под руководством Дональда Трампа, смогла вернуть себе большинство в Сенате США. Что важно понимать, во времена правления Джо Байдена Сенат фактически контролировали демократы.
Главные тезисы
- В США произойдут существенные изменения в политическом ландшафте.
- Дональд Трамп получит еще больше власти, если вернется в Белый дом.
- Для принятия большинства решений Республиканской партии все равно придется сотрудничать с демократами.
В Сенате изменятся сферы влияния
Журналисты обращают внимание на то, что республиканцы получат по меньшей мере 2 места, которые раньше были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.
Команда Дональда Трампа смогла победить в Западной Виргинии, Огайо и Небраске.
Кроме того, сообщается, что борьба за контроль над Сенатом в значительной степени решалась в Огайо и Монтане, представителями которых были демократы.
Согласно последним данным, выбирать нового лидера республиканцев в Сенате планируют на следующей неделе.
Среди главных претендентов на эту должность: два давних соратника Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт. Их количество еще может возрасти.
Трамп получит еще больше власти в случае победы
Политологи и аналитики отмечают, что контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа, если он все-таки вернется в Белый дом.
Однако немаловажную роль играет и то, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.
Учитывая тот факт, что для принятия большинства решений требуется 60 голосов, Республиканской партии придется сотрудничать с демократами.
Что важно понимать, что во время выборов 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-