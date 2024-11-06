Выборы президента США 2024 года. Как Трамп и Харрис сделали их уникальными
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Экономика
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Выборы президента США 2024 года. Как Трамп и Харрис сделали их уникальными

Сколько Трамп и Харрис потратили на свои президентские кампании
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Источник:  Financial Times

Борьба за президентское кресло между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис привела к тому, что кандидаты потратили рекордные суммы на свои кампании. Фактически, эти выборы стали самыми дорогими в истории США.

Главные тезисы

  • Борьба между Трампом и Харрис привела к рекордным расходам.
  • Камала Харрис смогла привлечь больше средств, чем Трамп.
  • Демократка уже израсходовала более 1,9 млрд из собранных 2,3 млрд, тогда как лидер республиканцев потратил 1,6 млрд из собранной суммы в 1,8 млрд.

Сколько Трамп и Харрис потратили на свои президентские кампании

Согласно данным журналистов, Камала Харрис и Дональд Трамп совместно израсходовали рекордные 3,5 млрд долларов.

Кроме того, указано, что в общей сложности было собрано около 4,2 млрд, включая взносы от партийных комитетов и внешних групп.

Что интересно, кандидатка от демократов смогла привлечь больше средств, чем Трамп, собрав более 2,3 млрд через Демократический национальный комитет, супергруппы и так называемые Super Pacs, которые могут получать неограниченные пожертвования от физических лиц. Из этой суммы Камала Харрис потратила уже 1,9 миллиарда.

Что касается лидера республиканцев, то он собрал более 1,8 млрд, из которых потратил на свою кампанию 1,6 млрд.

Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах в США:

На что Харрис и Трамп направили эти средства

Как удалось узнать журналистам, около 50% упомянутых сумм было потрачено на рекламу, особенно в семи штатах, считающихся ключевыми для результатов выборов.

Кампания Харрис потратила более 1 млрд на рекламу в этих штатах, тогда как общие расходы обеих кампаний на рекламу в решающих регионах составили почти 1,5 млрд. В частности, только в Пенсильвании, где на кону 19 голосов выборщиков, израсходовано более 400 млн.

Следует также обратить внимание на то, что большая часть бюджета кампании Трампа была выделена на юридические расходы, связанные с его судебными процессами.

Согласно последним данным, на это ушло более 100 млн., что составляет 14% всех расходов.

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