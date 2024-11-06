Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства в США

Дональд Трамп заявил, что его цель во время своего президентства – остановить все войны в мире. Республиканец напомнил, что при его президентстве США не участвовали в новых конфликтах.
Главные тезисы
- Дональд Трамп обещает остановить все войны в мире во время своего президентства, подчеркивая успехи в борьбе с ИГИЛ.
- Прогнозы выборов показывают возможную победу Трампа благодаря выигрышным штатам и голосам выборщиков.
- Трамп выступает за восстановление величия Америки и создание лучшего будущего для граждан, акцентируя на необходимости единства и примирения.
- Согласно прогнозам, Трамп имеет шансы получить до 306 голосов выборщиков, необходимых для победы, что вызывает поздравления мировых лидеров.
- Подсчет голосов избирателей еще не завершен, однако победа Трампа уже приветствуется как факт многими мировыми лидерами.
Трамп выступил с заявлением после оглашения результатов выборов
Трамп также пообещал воплотить "славную судьбу Америки" и создать лучшее будущее для граждан, заявив, что его миссия вернуть стране величие.
Призывая к единству, он отметил необходимость оставить разногласия в прошлом.
Какие на самом деле шансы у Трампа на победу
Что важно понимать, что сразу несколько моделирований результатов выборов в США прогнозируют победу именно лидера республиканцев.
Пока известно, что Трамп победил в “шаткой” Пенсильвании. Если он также вырвется вперед на Аляске, это обеспечит ему минимальные 270 голосов избирателей, необходимых для победы.
На данный момент остаются неперечисленными несколько штатов, где Трамп гарантированно получит голоса коллегии избирателей.
Издание The New York Times озвучило прогноз, что Трамп может получить до 306 голосов выборщиков из необходимых 270.
Кроме того, отмечается, что Камали Гаррис для победы нужно получить преимущество в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, но в них явно лидирует Трамп.
Мировые лидеры уже начали приветствовать Трампа с "победой" на выборах.
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