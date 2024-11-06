Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства в США

Дональд Трамп заявил, что его цель во время своего президентства – остановить все войны в мире. Республиканец напомнил, что при его президентстве США не участвовали в новых конфликтах.

Трамп выступил с заявлением после оглашения результатов выборов

У нас не было войн, четыре года у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Трамп также пообещал воплотить "славную судьбу Америки" и создать лучшее будущее для граждан, заявив, что его миссия вернуть стране величие.

Призывая к единству, он отметил необходимость оставить разногласия в прошлом.

Наш успех объединит нас, — выразил уверенность Трамп, добавив, что США могут достичь поставленных целей. Поделиться

Какие на самом деле шансы у Трампа на победу

Что важно понимать, что сразу несколько моделирований результатов выборов в США прогнозируют победу именно лидера республиканцев.

Пока известно, что Трамп победил в “шаткой” Пенсильвании. Если он также вырвется вперед на Аляске, это обеспечит ему минимальные 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

На данный момент остаются неперечисленными несколько штатов, где Трамп гарантированно получит голоса коллегии избирателей.

Издание The New York Times озвучило прогноз, что Трамп может получить до 306 голосов выборщиков из необходимых 270.

Кроме того, отмечается, что Камали Гаррис для победы нужно получить преимущество в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, но в них явно лидирует Трамп.

Мировые лидеры уже начали приветствовать Трампа с "победой" на выборах.