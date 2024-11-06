Трамп объявил о своей "победе" на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утром 6 ноября заявил, что он якобы "победил" и возвращается в Белый дом. Что важно понимать, все голоса пока не посчитаны.
Главные тезисы
- У Дональда Трампа действительно много шансов на победу в выборах и возвращение в Белый дом.
- Модели выборов показывают, что Трамп может получить значительное количество голосов избирателей, необходимых для победы.
- Демократы также потеряли контроль над Сенатом США, что может повлиять на политическую ситуацию в целом.
Трамп считает, что он новый президент США
Лидер республиканцев убежден, что он станет 47 президентом США по результатам выборов.
По словам одиозного политика, он очень благодарен американскому народу за чрезвычайную честь.
Он также обратил внимание на то, что республиканцам удалось вернуть под свой контроль Сенат США. Он озвучил прогноз, что демократы также потеряют Палату представителей.
Какие на самом деле шансы у Трампа на победу
Что важно понимать, сразу несколько моделирований результатов выборов в США прогнозируют победу именно лидера республиканцев.
Пока известно, что Трамп победил в “шаткой” Пенсильвании. Если он также вырвется вперед на Аляске, это обеспечит ему минимальные 270 голосов избирателей, необходимых для победы.
На данный момент не посчитали голоса в нескольких штатах, где Трамп гарантированно получит голоса коллегии избирателей.
Издание The New York Times озвучило прогноз, что Трамп может получить до 306 голосов из необходимых 270.
Кроме того, указано, что Камале Харрис для победы нужно получить преимущество в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, но в них явно лидирует Трамп.
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