Трамп объявил о своей "победе" на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утром 6 ноября заявил, что он якобы "победил" и возвращается в Белый дом. Что важно понимать, все голоса пока не посчитаны.

Трамп считает, что он новый президент США

Лидер республиканцев убежден, что он станет 47 президентом США по результатам выборов.

Вот вам 45-й и 47-й президент… Я очень доволен абсолютным результатом голосования. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

По словам одиозного политика, он очень благодарен американскому народу за чрезвычайную честь.

За то, что избрали меня 47 президентом. Я буду бороться за вас каждый день. Не успокоюсь, пока не будет сильная, преуспевающая Америка для нас и для ваших детей. Это будет золотая эра Америки, — добавил Дональд Трамп. Поделиться

Это была самая невероятная политическая вещь, посмотрите, что произошло. Наша страна никогда не видела ничего подобного. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Он также обратил внимание на то, что республиканцам удалось вернуть под свой контроль Сенат США. Он озвучил прогноз, что демократы также потеряют Палату представителей.

Какие на самом деле шансы у Трампа на победу

Что важно понимать, сразу несколько моделирований результатов выборов в США прогнозируют победу именно лидера республиканцев.

Пока известно, что Трамп победил в “шаткой” Пенсильвании. Если он также вырвется вперед на Аляске, это обеспечит ему минимальные 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

На данный момент не посчитали голоса в нескольких штатах, где Трамп гарантированно получит голоса коллегии избирателей.

Издание The New York Times озвучило прогноз, что Трамп может получить до 306 голосов из необходимых 270.