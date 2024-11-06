Трамп оголосив про свою "перемогу" на виборах президента США
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Політика
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Трамп оголосив про свою "перемогу" на виборах президента США

Трамп
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Джерело:  online.ua

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вранці 6 листопада заявив, що він нібито “переміг” та повертається у Білий дім. Що важливо розуміти, усі голоси наразі не пораховані.

Головні тези:

  • Дональд Трамп дійсно має багато шансів на перемогу у виборах та повернення в Білий дім.
  • Моделі виборів показують, що Трамп може отримати значну кількість голосів виборників, необхідних для перемоги.
  • Демократи також втратили контроль над Сенатом США, що може вплинути на політичну ситуацію загалом.

Трамп вважає, що він новий президент США

Лідер республіканців переконаний, що він стане 47-м президентом США за результатами виборів.

Ось вам 45-й і 47-й президент… Я дуже задоволений абсолютним результатом голосування.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

За словами одіозного політика, він дуже вдячний американському народу за надзвичайну честь.

За те, що обрали мене 47-м президентом. Я буду боротися за вас кожного дня. Не заспокоюсь, поки не буде сильна, процвітаюча Америка для нас і для ваших дітей. Це буде золота ера Америки, — додав Дональд Трамп.

Це була найнеймовірніша політична річ, подивіться, що сталося. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Він також звернув увагу на те, що республіканцям вдалося повернути під свій контроль Сенат США. Він озвучив прогноз, що демократи також втратять Палату представників.

Які насправді шанси у Трампа на перемогу

Що важливо розуміти, одразу кілька моделювань результатів виборів у США прогнозують перемогу саме лідера республіканців.

Наразі відомо, що Трамп переміг у “хиткій” Пенсильванії. Якщо він також вирветься вперед на Алясці, що це забезпечить йому мінімальні 270 голосів виборників, необхідних для перемоги.

Станом на зараз залишаються непорахованими кілька штатів, де Трамп гарантовано отримає голоси колегії виборників.

Видання The New York Times озвучило прогноз, що Трамп може отримати до 306 голосів виборників із необхідних 270.

Окрім того, наголошується, що Камалі Гарріс для перемоги потрібно здобути перевагу у Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані, але в них явно лідирує Трамп.

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