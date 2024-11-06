Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства у США

Дональд Трамп заявив, що його мета під час свого президентства зупинити всі війни у світі. Республіканець нагадав, що за його президентства США не брали участі в нових конфліктах.
Головні тези:
- Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства, нагадавши про відсутність в нових конфліктах за його адміністрації.
- Прогнози виборів вказують на можливу перемогу Трампа через зазначення виграшних штатів та голосів виборників.
- Трамп зазначив, що його мета — повернути Америці велич та створити краще майбутнє для громадян, закликаючи до єдності та забування минулих розбіжностей.
- Триває підрахунок голосів виборників, проте світові лідери вже вітають Трампа із перемогою.
Трамп виступив із заявою після оголошення результатів виборів
Трамп також пообіцяв втілити "славну долю Америки" і створити найкраще майбутнє для громадян, заявивши, що його місія — повернути країні велич.
Закликаючи до єдності, він наголосив на необхідності залишити розбіжності в минулому.
Які насправді шанси у Трампа на перемогу
Що важливо розуміти, одразу кілька моделювань результатів виборів у США прогнозують перемогу саме лідера республіканців.
Наразі відомо, що Трамп переміг у “хиткій” Пенсильванії. Якщо він також вирветься вперед на Алясці, що це забезпечить йому мінімальні 270 голосів виборників, необхідних для перемоги.
Станом на зараз залишаються непорахованими кілька штатів, де Трамп гарантовано отримає голоси колегії виборників.
Видання The New York Times озвучило прогноз, що Трамп може отримати до 306 голосів виборників із необхідних 270.
Окрім того, наголошується, що Камалі Гарріс для перемоги потрібно здобути перевагу у Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані, але в них явно лідирує Трамп.
Наразі світові лідери вже почали вітати Трампа з “перемогою” на виборах.
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