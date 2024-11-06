Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства у США

Дональд Трамп заявив, що його мета під час свого президентства зупинити всі війни у світі. Республіканець нагадав, що за його президентства США не брали участі в нових конфліктах.

Трамп виступив із заявою після оголошення результатів виборів

У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн". Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Трамп також пообіцяв втілити "славну долю Америки" і створити найкраще майбутнє для громадян, заявивши, що його місія — повернути країні велич.

Закликаючи до єдності, він наголосив на необхідності залишити розбіжності в минулому.

Наш успіх об’єднає нас, — висловив упевненість Трамп, додавши, що США можуть досягти поставленої мети. Поширити

Які насправді шанси у Трампа на перемогу

Що важливо розуміти, одразу кілька моделювань результатів виборів у США прогнозують перемогу саме лідера республіканців.

Наразі відомо, що Трамп переміг у “хиткій” Пенсильванії. Якщо він також вирветься вперед на Алясці, що це забезпечить йому мінімальні 270 голосів виборників, необхідних для перемоги.

Станом на зараз залишаються непорахованими кілька штатів, де Трамп гарантовано отримає голоси колегії виборників.

Видання The New York Times озвучило прогноз, що Трамп може отримати до 306 голосів виборників із необхідних 270.

Окрім того, наголошується, що Камалі Гарріс для перемоги потрібно здобути перевагу у Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані, але в них явно лідирує Трамп.

Наразі світові лідери вже почали вітати Трампа з “перемогою” на виборах.