Мир через силу. Зеленський публічно звернувся до Трампа
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Мир через силу. Зеленський публічно звернувся до Трампа

Зеленський
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Джерело:  online.ua

Український лідер Володимир Зеленський одним з перших на міжнародній арені привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах у США. 

Головні тези:

  • Володимир Зеленський заявив, що Трамп підтримує підхід “мир через силу”.
  • Україна зацікавлена у поглибленні співпраці зі США, що принесе користь обом країнам, сприятиме довготривалому миру та безпеці в Європі.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Франції Еммануель Макрон також привітали Дональда Трампа з перемогою.

Зеленський готовий боротися за мир для України разом з Трампом

Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні.

Володимир Зеленський розраховує, що разом з Дональдом Трампом його вдасться втілити його в життя.

Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників.

Володимир Зеленський сподівається у найближчому майбутньому обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

Фото: скриншот

Макрон та Орбан також вітають Трампа з перемогою

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан одним з перших привітав республіканця Дональда Трампа з “перемогою” на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати. До цих вітань неочікувано приєднався французький лідер Еммануель Макрон.

На переконання очільника уряду Угорщини, це "найбільше повернення в політичній історії США".

Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу!

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, багато разів давав зрозуміти, що підтримує саме Трампа у президентських перегонах у США.

Окрім того, політик стверджував, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо республіканець знову очолить Білий дім.

Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що вже готовий до співпраці з новим президентом США.

Фото: скриншот

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