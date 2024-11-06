Мир через силу. Зеленський публічно звернувся до Трампа

Український лідер Володимир Зеленський одним з перших на міжнародній арені привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах у США.
Головні тези:
- Володимир Зеленський заявив, що Трамп підтримує підхід “мир через силу”.
- Україна зацікавлена у поглибленні співпраці зі США, що принесе користь обом країнам, сприятиме довготривалому миру та безпеці в Європі.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Франції Еммануель Макрон також привітали Дональда Трампа з перемогою.
Зеленський готовий боротися за мир для України разом з Трампом
На переконання глави держави, саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні.
Володимир Зеленський розраховує, що разом з Дональдом Трампом його вдасться втілити його в життя.
Володимир Зеленський сподівається у найближчому майбутньому обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.
Макрон та Орбан також вітають Трампа з перемогою
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан одним з перших привітав республіканця Дональда Трампа з “перемогою” на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати. До цих вітань неочікувано приєднався французький лідер Еммануель Макрон.
На переконання очільника уряду Угорщини, це "найбільше повернення в політичній історії США".
Що важливо розуміти, Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, багато разів давав зрозуміти, що підтримує саме Трампа у президентських перегонах у США.
Окрім того, політик стверджував, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо республіканець знову очолить Білий дім.
Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що вже готовий до співпраці з новим президентом США.
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