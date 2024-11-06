Мир через силу. Зеленский публично обратился к Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский одним из первых на международной арене поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский заявил, что Трамп поддерживает подход "мир через силу".
- Украина заинтересована в углублении сотрудничества с США, что принесет пользу обеим странам, будет способствовать долговременному миру и безопасности в Европе.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон также поздравили Дональда Трампа с победой.
Зеленский готов бороться за мир для Украины вместе с Трампом
По мнению главы государства, именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине.
Владимир Зеленский рассчитывает, что вместе с Дональдом Трампом его удастся воплотить его в жизнь.
Владимир Зеленский надеется в обозримом будущем обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.
Макрон и Орбан также поздравляют Трампа с победой
Премьер Венгрии Виктор Орбан одним из первых поздравил республиканца Дональда Трампа с "победой" на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. К этим приветствиям неожиданно присоединился французский лидер Эммануэль Макрон.
По убеждению главы правительства Венгрии, это "наибольшее возвращение в политической истории США".
Что важно понимать, известный своей пророссийской позицией Виктор Орбан много раз давал понять, что поддерживает именно Трампа в президентской гонке в США.
Кроме того, политик утверждал, что откроет несколько бутылок шампанского, если республиканец снова возглавит Белый дом.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что уже готов к сотрудничеству с новым президентом США.
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