Мир через силу. Зеленский публично обратился к Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский одним из первых на международной арене поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США.

Зеленский готов бороться за мир для Украины вместе с Трампом

Поздравляю Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Помню нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу “мир через силу” в глобальных делах. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению главы государства, именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине.

Владимир Зеленский рассчитывает, что вместе с Дональдом Трампом его удастся воплотить его в жизнь.

Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. Поделиться

Владимир Зеленский надеется в обозримом будущем обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.

Фото: скриншот

Макрон и Орбан также поздравляют Трампа с победой

Премьер Венгрии Виктор Орбан одним из первых поздравил республиканца Дональда Трампа с "победой" на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. К этим приветствиям неожиданно присоединился французский лидер Эммануэль Макрон.

По убеждению главы правительства Венгрии, это "наибольшее возвращение в политической истории США".

Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужная победа для всего мира! Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, известный своей пророссийской позицией Виктор Орбан много раз давал понять, что поддерживает именно Трампа в президентской гонке в США.

Кроме того, политик утверждал, что откроет несколько бутылок шампанского, если республиканец снова возглавит Белый дом.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что уже готов к сотрудничеству с новым президентом США.