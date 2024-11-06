Выборы президента США. Кто лидирует в президентской гонке

В США завершилось голосование почти во всех штатах. Пока Дональд Трамп набрал 247 голосов в Коллегии избирателей, Камала Харрис – 210.
Главные тезисы
- Дональд Трамп набрал 247 голосов в Коллегии избирателей, Камала Харрис – 210, и оба кандидата имеют шансы на победу.
- Трамп выиграл два шатких штата – Северную Каролину и Джорджию, но решение выборов остается в руках остальных шатких штатов.
- Текущие результаты подсчета голосов показывают напряженную борьбу в зыбких штатах, таких как Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и Невада.
- По данным The Washington Post, Трамп имеет небольшое преимущество у коллегии избирателей, но Камала Гаррис имеет шанс на победу, собирая поддержку.
- В выборах в Сенат республиканцы имеют преимущество, но у демократов также есть шансы на победу в незавершенной гонке.
Что известно о результатах голосования
Как отмечают СМИ, Трамп также выиграл два из семи шатких штатов: Северную Каролину и Джорджию. Он обгоняет Гаррис и в остальных шатких штатах, где окончательно решится судьба выборов.
Текущие результаты подсчета остающихся голосов в шатких штатах:
Аризона, сосчитано 54% голосов. Трамп — 49,9%; Гаррис — 49,2%
Висконсин, сосчитано 85% голосов. Трамп — 51%; Гаррис — 47%
Мичиган, сосчитано 62% голосов. Трамп — 52%, Гаррис — 46%.
Пенсильвания, сосчитано 92% голосов. Трамп — 51%, Гаррис — 48%.
Невада — сосчитано 68% голосов. Трамп — 51%, Гаррис — 48%.
CNN признало Трампа победителем еще в одном зыбком штате — Джорджия.
В то же время Гаррис таки одерживает победу в Виргинии, сокращая отрыв от Трампа до 30 голосов избирателей — 200 против 230 у республиканца.
Также продолжается подсчет голосов в пяти колеблющихся штатах.
В Джорджии посчитано 77% голосов, Трамп набирает 52%, Гаррис — 47%.
В Северной Каролине сосчитано 55% голосов, Трамп набирает 51%, Гаррис — 48%.
В сверхважной Пенсильвании сосчитано 35% голосов, у Гаррис — 51%, у Трампа — 48%
В Мичигане сосчитано 13% голосов, Гаррис набирает 53%, Трамп — 45%.
В Висконсине сосчитано 31% голосов, Гаррис набирает 51%, Трамп — 48%.
После подсчета 59% голосов Трамп обгоняет Гаррис во Флориде: 56% голосов против 43%
У Гарриса еще есть шансы на победу, несмотря на преимущество Трампа.
Издание The Washington Post отмечает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии избирателей, однако прогнозирует, что кандидат от демократов Камала Гаррис все еще имеет шанс на победу.
Пока Трамп набирает 230 голосов, а Гаррис — 209. Для победы необходимо 270.
Что касается выборов в Сенат, то издание отмечает, что республиканцы "имеют все шансы контролировать Сенат после завершения всех гонок".
В то же время, издание прогнозирует, что и демократы "все еще имеют небольшие шансы на победу".
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