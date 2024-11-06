Выборы президента США. Кто лидирует в президентской гонке
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Выборы президента США. Кто лидирует в президентской гонке

Выборы президента США. Кто лидирует в президентской гонке
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Источник:  online.ua

В США завершилось голосование почти во всех штатах. Пока Дональд Трамп набрал 247 голосов в Коллегии избирателей, Камала Харрис – 210.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп набрал 247 голосов в Коллегии избирателей, Камала Харрис – 210, и оба кандидата имеют шансы на победу.
  • Трамп выиграл два шатких штата – Северную Каролину и Джорджию, но решение выборов остается в руках остальных шатких штатов.
  • Текущие результаты подсчета голосов показывают напряженную борьбу в зыбких штатах, таких как Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и Невада.
  • По данным The Washington Post, Трамп имеет небольшое преимущество у коллегии избирателей, но Камала Гаррис имеет шанс на победу, собирая поддержку.
  • В выборах в Сенат республиканцы имеют преимущество, но у демократов также есть шансы на победу в незавершенной гонке.

Что известно о результатах голосования

Как отмечают СМИ, Трамп также выиграл два из семи шатких штатов: Северную Каролину и Джорджию. Он обгоняет Гаррис и в остальных шатких штатах, где окончательно решится судьба выборов.

Текущие результаты подсчета остающихся голосов в шатких штатах:

  • Аризона, сосчитано 54% ​​голосов. Трамп — 49,9%; Гаррис — 49,2%

  • Висконсин, сосчитано 85% голосов. Трамп — 51%; Гаррис — 47%

  • Мичиган, сосчитано 62% голосов. Трамп — 52%, Гаррис — 46%.

  • Пенсильвания, сосчитано 92% голосов. Трамп — 51%, Гаррис — 48%.

  • Невада — сосчитано 68% голосов. Трамп — 51%, Гаррис — 48%.

Фото — www.washingtonpost.com

CNN признало Трампа победителем еще в одном зыбком штате — Джорджия.

В то же время Гаррис таки одерживает победу в Виргинии, сокращая отрыв от Трампа до 30 голосов избирателей — 200 против 230 у республиканца.

Также продолжается подсчет голосов в пяти колеблющихся штатах.

  • В Джорджии посчитано 77% голосов, Трамп набирает 52%, Гаррис — 47%.

  • В Северной Каролине сосчитано 55% голосов, Трамп набирает 51%, Гаррис — 48%.

  • В сверхважной Пенсильвании сосчитано 35% голосов, у Гаррис — 51%, у Трампа — 48%

  • В Мичигане сосчитано 13% голосов, Гаррис набирает 53%, Трамп — 45%.

  • В Висконсине сосчитано 31% голосов, Гаррис набирает 51%, Трамп — 48%.

  • После подсчета 59% голосов Трамп обгоняет Гаррис во Флориде: 56% голосов против 43%

У Гарриса еще есть шансы на победу, несмотря на преимущество Трампа.

Издание The Washington Post отмечает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии избирателей, однако прогнозирует, что кандидат от демократов Камала Гаррис все еще имеет шанс на победу.

Пока Трамп набирает 230 голосов, а Гаррис — 209. Для победы необходимо 270.

Что касается выборов в Сенат, то издание отмечает, что республиканцы "имеют все шансы контролировать Сенат после завершения всех гонок".

В то же время, издание прогнозирует, что и демократы "все еще имеют небольшие шансы на победу".

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