Выборы президента США. Кто лидирует в президентской гонке

В США завершилось голосование почти во всех штатах. Пока Дональд Трамп набрал 247 голосов в Коллегии избирателей, Камала Харрис – 210.

Что известно о результатах голосования

Как отмечают СМИ, Трамп также выиграл два из семи шатких штатов: Северную Каролину и Джорджию. Он обгоняет Гаррис и в остальных шатких штатах, где окончательно решится судьба выборов.

Текущие результаты подсчета остающихся голосов в шатких штатах:

Аризона, сосчитано 54% ​​голосов. Трамп — 49,9%; Гаррис — 49,2%

Висконсин, сосчитано 85% голосов. Трамп — 51%; Гаррис — 47%

Мичиган, сосчитано 62% голосов. Трамп — 52%, Гаррис — 46%.

Пенсильвания, сосчитано 92% голосов. Трамп — 51%, Гаррис — 48%.

Невада — сосчитано 68% голосов. Трамп — 51%, Гаррис — 48%.

Фото — www.washingtonpost.com

CNN признало Трампа победителем еще в одном зыбком штате — Джорджия.

В то же время Гаррис таки одерживает победу в Виргинии, сокращая отрыв от Трампа до 30 голосов избирателей — 200 против 230 у республиканца.

Также продолжается подсчет голосов в пяти колеблющихся штатах.

В Джорджии посчитано 77% голосов, Трамп набирает 52%, Гаррис — 47%.

В Северной Каролине сосчитано 55% голосов, Трамп набирает 51%, Гаррис — 48%.

В сверхважной Пенсильвании сосчитано 35% голосов, у Гаррис — 51%, у Трампа — 48%

В Мичигане сосчитано 13% голосов, Гаррис набирает 53%, Трамп — 45%.

В Висконсине сосчитано 31% голосов, Гаррис набирает 51%, Трамп — 48%.

После подсчета 59% голосов Трамп обгоняет Гаррис во Флориде: 56% голосов против 43%

У Гарриса еще есть шансы на победу, несмотря на преимущество Трампа.

Издание The Washington Post отмечает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии избирателей, однако прогнозирует, что кандидат от демократов Камала Гаррис все еще имеет шанс на победу.

Пока Трамп набирает 230 голосов, а Гаррис — 209. Для победы необходимо 270.

Что касается выборов в Сенат, то издание отмечает, что республиканцы "имеют все шансы контролировать Сенат после завершения всех гонок".

В то же время, издание прогнозирует, что и демократы "все еще имеют небольшие шансы на победу".