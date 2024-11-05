В США уже обжаловали тысячи голосов избирателей — что происходит

Согласно данным журналистов, в Пенсильвании обжаловали более 4 тысяч голосов граждан США, проживающих за границей. Что важно понимать, финальное решение по их зачислению может быть принято уже после официального дня выборов 5 ноября.

Что известно о ситуации в Пенсильвании

Следует обратить внимание на то, что Пенсильвания является одним из ключевых штатов, поэтому результаты голосования там могут оказать серьезное влияние на ход выборов.

Тот кандидат в президенты, который одержит победу в Пенсильвании, получит 19 голосов избирателей.

Местные власти утверждают, что массовые обжалования сосредоточились на двух группах избирателей — направивших голос по почте, не изменив регистрацию избирателя, и избирателях за рубежом, которые не являются военнослужащими.

Кроме того, указано, что последним сроком для обжалования выдачи почтовых бюллетеней была пятница.

Теперь бюллетени избирателей, чьи заявки на почтовый бюллетень обжаловали, не могут быть посчитаны в результат голосования до того, как представители окружных избирательных комиссий проведут слушания по претензиям. Они должны состояться не позже пятницы 8 ноября, пишет издание. Поделиться

Кто именно подавал обжалования

По словам журналистов, пока им не удалось узнать всех людей, которые подавали жалобы.

Несмотря на это, известно, что в округе Честер их подала поклонница Трампа, заявив, что они "внепартийные".

Что касается округа Лайкоминг, то там 72 жалобы поступило от юристки группы PA Fair Elections — консерваторов, которая пожаловалась на процедуру голосования.

Она также уточнила, что п их как частное лицо, а не представительница организации.