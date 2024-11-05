У США уже оскаржили тисячі голосів виборців — що відбувається
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Політика
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У США уже оскаржили тисячі голосів виборців — що відбувається

вибори в США
Джерело:  ABC News

Згідно з даними журналістів, у Пенсильванії оскаржили понад 4 тисячі голосів громадян США, які проживають за кордоном. Що важливо розуміти, фінальне рішення стосовно їхнього зарахування можуть ухвалити вже після офіційного дня виборів 5 листопада.

Головні тези:

  • Оскарження зосереджені на двох групах виборців.
  • Деякі оскарження були подані прихильниками Трампа та консерваторами на підставі нібито порушень у процедурі голосування.
  • Працівники виборчих комісій мають провести слухання щодо цих претензій та вирішити ситуацію до 8 листопада.

Що відомо про ситуацію у Пенсильванії

Варто звернути увагу на те, що Пенсильванія є одним з ключових штатів, тому результати голосування там можуть мати серйозний вплив на хід виборів.

Той кандидат у президенти, який здобуде перемогу у Пенсильванії, отримає 19 голосів виборників.

Місцева влада стверджує, що масові оскарження зосередилися на двох групах виборців — тих, хто надіслав голос поштою, не змінивши реєстрацію виборця, та виборцях за кордоном, які не є військовослужбовцями.

Окрім того, наголошується, що крайнім терміном для оскарження видачі поштових бюлетенів була п’ятниця.

Тепер бюлетені виборців, чиї заявки на поштовий бюлетень оскаржили, не можуть бути пораховані у результат голосування до того, як представники окружних виборчих комісій проведуть слухання щодо претензій. Вони мають відбутися не пізніше п’ятниці 8 листопада, — пише видання.

Хто саме подавав оскарження

За словами журналістів, наразі їм не вдалося дізнатися про всіх людей, які подавали скарги.

Попри це, відомо, що окрузі Честер їх подала прихильниця Трампа, заявивши, що вони "позапартійні".

Що стосується округу Лайкомінг, то там 72 скарги надійшло від юристки групи PA Fair Elections — консерваторів, яка поскаржилася на процедуру голосування.

Вона також уточнила, що подала їх як приватна особа, а не представниця організації.

В окрузі Йорк усі 354 скарги вже відхилили, але головний відповідальний за виборчий процес оголосив, що ці поштові бюлетені погодилися зберігати окремо протягом того періоду, коли ще можна подати апеляцію на рішення.

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