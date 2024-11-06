Вибори президента США. Хто лідирує у президентських перегонах

У США закінчилося голосування майже у всіх штатах. Наразі Дональд Трамп набрав 247 голосів у Колегії виборців, Камала Харріс – 210.

Що відомо про результати голосування наразі

Як зазначають ЗМІ, Трамп також виграв два із семи хитких штатів: Північну Кароліну та Джорджію. Він обганяє Гарріс і у решті хитких штатів, де остаточно вирішиться доля виборів.

Поточні результати підрахунку голосів у хитких штатах, що залишаються:

Арізона, пораховано 54% ​​голосів. Трамп – 49,9%; Гарріс – 49,2%

Вісконсін, пораховано 85% голосів. Трамп – 51%; Гарріс – 47%

Мічиган, пораховано 62% голосів. Трамп – 52%, Гарріс – 46%.

Пенсільванія, пораховано 92% голосів. Трамп – 51%, Гарріс – 48%.

Невада – пораховано 68% голосів. Трамп – 51%, Гарріс – 48%.

Фото - www.washingtonpost.com

CNN визнало Трампа переможцем ще в одному хиткому штаті - Джорджія.

Водночас Гарріс таки здобуває перемогу у Вірджинії, скорочуючи відрив від Трампа до 30 голосів виборців - 200 проти 230 у республіканця.

Також продовжується підрахунок голосів у п'яти штатах, що вагаються.

У Джорджії пораховано 77% голосів, Трамп набирає 52%, Гарріс - 47%.

У Північній Кароліні пораховано 55% голосів, Трамп набирає 51%, Гарріс – 48%.

У надважливій Пенсільванії пораховано 35% голосів, у Гарріс – 51%, у Трампа – 48%

У Мічигані пораховано 13% голосів, Гарріс набирає 53%, Трамп – 45%.

У Вісконсіні пораховано 31% голосів, Гарріс набирає 51%, Трамп – 48%.

Після підрахунку 59% голосів Трамп обганяє Гарріс у Флориді: 56% голосів проти 43%

Гарріс ще має шанси на перемогу попри перевагу Трампа

Видання The Washington Post зазначає, що кандидат від республіканців Дональд Трамп має невелику перевагу в колегії виборників, однак прогнозує, що кандидатка від демократів Камала Гарріс все ще має шанс на перемогу.

Наразі Трамп набирає 230 голосів, а Гарріс – 209. Для перемоги необхідно 270.

Що стосується виборів до Сенату, то видання зазначає, що республіканці "мають всі шанси контролювати Сенат після завершення всіх перегонів".

Водночас видання прогнозує, що й демократи "все ще мають невеликі шанси на перемогу".