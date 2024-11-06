Вибори президента США. Хто лідирує у президентських перегонах
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Вибори президента США. Хто лідирує у президентських перегонах

Вибори президента США. Хто лідирує у президентських перегонах
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Джерело:  online.ua

У США закінчилося голосування майже у всіх штатах. Наразі Дональд Трамп набрав 247 голосів у Колегії виборців, Камала Харріс – 210. 

Головні тези:

  • Дональд Трамп набрав 247 голосів у Колегії виборців, Камала Харріс – 210, і обидва кандидати мають шанси на перемогу.
  • Трамп виграв два хиткі штати – Північну Кароліну та Джорджію, але рішення виборів залишається в руках решти хитких штатів.
  • Поточні результати підрахунку голосів показують напружену боротьбу у хитких штатах, таких як Арізона, Вісконсін, Мічиган, Пенсільванія та Невада.
  • За даними The Washington Post, Трамп має невелику перевагу у колегії виборників, але Камала Гарріс ​​має шанс на перемогу, збираючи підтримку.
  • У виборах до Сенату республіканці мають перевагу, але демократи також мають шанси на перемогу у незавершених перегонах.

Що відомо про результати голосування наразі

Як зазначають ЗМІ, Трамп також виграв два із семи хитких штатів: Північну Кароліну та Джорджію. Він обганяє Гарріс і у решті хитких штатів, де остаточно вирішиться доля виборів.

Поточні результати підрахунку голосів у хитких штатах, що залишаються:

  • Арізона, пораховано 54% ​​голосів. Трамп – 49,9%; Гарріс – 49,2%

  • Вісконсін, пораховано 85% голосів. Трамп – 51%; Гарріс – 47%

  • Мічиган, пораховано 62% голосів. Трамп – 52%, Гарріс – 46%.

  • Пенсільванія, пораховано 92% голосів. Трамп – 51%, Гарріс – 48%.

  • Невада – пораховано 68% голосів. Трамп – 51%, Гарріс – 48%.

Фото - www.washingtonpost.com

CNN визнало Трампа переможцем ще в одному хиткому штаті - Джорджія.

Водночас Гарріс таки здобуває перемогу у Вірджинії, скорочуючи відрив від Трампа до 30 голосів виборців - 200 проти 230 у республіканця.

Також продовжується підрахунок голосів у п'яти штатах, що вагаються.

  • У Джорджії пораховано 77% голосів, Трамп набирає 52%, Гарріс - 47%.

  • У Північній Кароліні пораховано 55% голосів, Трамп набирає 51%, Гарріс – 48%.

  • У надважливій Пенсільванії пораховано 35% голосів, у Гарріс – 51%, у Трампа – 48%

  • У Мічигані пораховано 13% голосів, Гарріс набирає 53%, Трамп – 45%.

  • У Вісконсіні пораховано 31% голосів, Гарріс набирає 51%, Трамп – 48%.

  • Після підрахунку 59% голосів Трамп обганяє Гарріс у Флориді: 56% голосів проти 43%

Гарріс ще має шанси на перемогу попри перевагу Трампа

Видання The Washington Post зазначає, що кандидат від республіканців Дональд Трамп має невелику перевагу в колегії виборників, однак прогнозує, що кандидатка від демократів Камала Гарріс все ще має шанс на перемогу.

 Наразі Трамп набирає 230 голосів, а Гарріс – 209. Для перемоги необхідно 270. 

Що стосується виборів до Сенату, то видання зазначає, що республіканці "мають всі шанси контролювати Сенат після завершення всіх перегонів".

Водночас видання прогнозує, що й демократи "все ще мають невеликі шанси на перемогу". 

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