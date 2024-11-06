Чому Путін не вітає Трампа з перемогою. Пєсков назвав кілька причин
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Путін не вітає Трампа з перемогою. Пєсков назвав кілька причин

Путін
Джерело:  online.ua

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що йому невідомо про плани Володимира Путіна вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. 

Головні тези:

  • Пєсков скаржиться, що США для Росії є недружньою країною.
  • Кремль вважає, що Трамп може змінити своє ставлення до РФ після повернення у Білий дім.
  • Володимир Зеленський уже привітав Дональда Трампа з перемогою.

Путін боїться різкої зміни риторики Трампа щодо РФ

Ми аналізуємо слова, які говорять, і головним чином робитимемо висновки щодо заяв, щодо тем, які перебувають на нашому порядку денному, коли вони надійдуть. Чого ще треба буде дочекатися, беручи до уваги, що майже півтора місяця чинний президент США виконуватиме свої обов'язки. Мені невідомо про плани президента (нелегітимного президента РФ Володимира Путіна — ред.) вітати Трампа.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Окрім того, речник Кремля закликав не забувати, що безпосередньо для Росії США — недружня країна.

Поплічник Путіна вкотре цинічно збрехав, що Штати “прямо, і опосередковано” залучені у війну проти РФ.

Також Дмитро Пєсков не приховує, що офіційна Москва боїться зміни риторики Дональда Трампа.

За його словами, після перемоги, увійшовши в Овальний кабінет, іноді слова новообраних президентів набувають іншого сенсу.

Володимир Зеленський уже привітав Трампа з перемогою

Варто звернути увагу на те, що президент України Володимир Зеленський одним з перших привітав республіканця Дональда Трампа з поверненням у Білий дім.

Ба більше, український лідер назвав цю перемогу “вражаючою”.

Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави плекає надію уже у найближчому майбутньому обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

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