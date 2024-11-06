Чому Путін не вітає Трампа з перемогою. Пєсков назвав кілька причин

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що йому невідомо про плани Володимира Путіна вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.
Головні тези:
- Пєсков скаржиться, що США для Росії є недружньою країною.
- Кремль вважає, що Трамп може змінити своє ставлення до РФ після повернення у Білий дім.
- Володимир Зеленський уже привітав Дональда Трампа з перемогою.
Путін боїться різкої зміни риторики Трампа щодо РФ
Окрім того, речник Кремля закликав не забувати, що безпосередньо для Росії США — недружня країна.
Поплічник Путіна вкотре цинічно збрехав, що Штати “прямо, і опосередковано” залучені у війну проти РФ.
Також Дмитро Пєсков не приховує, що офіційна Москва боїться зміни риторики Дональда Трампа.
За його словами, після перемоги, увійшовши в Овальний кабінет, іноді слова новообраних президентів набувають іншого сенсу.
Володимир Зеленський уже привітав Трампа з перемогою
Варто звернути увагу на те, що президент України Володимир Зеленський одним з перших привітав республіканця Дональда Трампа з поверненням у Білий дім.
Ба більше, український лідер назвав цю перемогу “вражаючою”.
Глава держави плекає надію уже у найближчому майбутньому обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.
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