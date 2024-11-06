Спикер российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Путин боится резкой смены риторики Трампа по отношению к РФ

Мы анализируем слова, которые говорят, и главным образом будем делать выводы относительно заявлений, относительно тем, которые находятся в нашей повестке дня, когда они поступят. Чего еще нужно будет дождаться, учитывая, что почти полтора месяца действующий президент США будет выполнять свои обязанности. Мне неизвестно о планах президента (нелегитимного президента РФ Владимира Путина — ред.) поздравлять Трампа. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Кроме того, представитель Кремля призвал не забывать, что непосредственно для России США — недружественная страна.

Приспешник Путина еще раз цинично соврал, что Штаты “прямо и косвенно” вовлечены в войну против РФ.

Также Дмитрий Песков не скрывает, что официальная Москва боится смены риторики Дональда Трампа.

По его словам, после победы, войдя в Овальный кабинет, иногда слова новоизбранных президентов приобретают иной смысл.

Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой

Следует обратить внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил республиканца Дональда Трампа с возвращением в Белый дом.

Более того, украинский лидер назвал эту победу "впечатляющей".

Помню нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу “мир через силу” в глобальных делах. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства питает надежду уже в ближайшем будущем обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.

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