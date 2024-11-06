Почему Путин не поздравляет Трампа с победой. Песков назвал несколько причин

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
Главные тезисы
- Песков жалуется, что США для России являются недружественной страной.
- Кремль считает, что Трамп может изменить свое отношение к РФ по возвращении в Белый дом.
- Владимир Зеленский уже поздравил Дональда Трампа с победой.
Путин боится резкой смены риторики Трампа по отношению к РФ
Кроме того, представитель Кремля призвал не забывать, что непосредственно для России США — недружественная страна.
Приспешник Путина еще раз цинично соврал, что Штаты “прямо и косвенно” вовлечены в войну против РФ.
Также Дмитрий Песков не скрывает, что официальная Москва боится смены риторики Дональда Трампа.
По его словам, после победы, войдя в Овальный кабинет, иногда слова новоизбранных президентов приобретают иной смысл.
Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой
Следует обратить внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил республиканца Дональда Трампа с возвращением в Белый дом.
Более того, украинский лидер назвал эту победу "впечатляющей".
Глава государства питает надежду уже в ближайшем будущем обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.
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