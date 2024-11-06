Трамп побеждает на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп снова возглавит Белый дом. Согласно последним данным, он набрал 277 голосов избирателей из 270 необходимых для победы.
Главные тезисы
- Американский народ избрал Трампа новым лидером страны.
- Республиканцы также получили контроль над Сенатом США.
- Трамп обещает остановить все войны на планете.
Трамп вернется в Белый дом
Во время выборов, проходивших 5 ноября в США, американский народ избрал Дональда Трампа 47-м президентом.
Это произошло четыре года спустя после его поражения Джо Байдену.
Что важно понимать, лидер республиканцев станет первым президентом за более чем 120 лет, занимающим этот пост не подряд.
Дональду Трампу удалось получить большинство голосов во многих "шатких" штатах и даже там, где прогнозировали победу Камале Харрис, к примеру в Пенсильвании и Айове.
Поражение вице-президента Камалы Харрис знаменует собой второй случай за восемь лет, когда женщина стала кандидатом от главной партии, но не смогла преодолеть барьер.
Республиканцы также обеспечили контроль над Сенатом благодаря решающим победам: Берни Морено в Огайо, Джима Джастиса в Западной Виргинии и Деб Фишер, сохранившей свое место в Небраске.
Трамп уже объявил себя президентом США
С громким заявлением о победе на выборах он выступил утром 6 ноября, когда еще не набрал достаточного количества голосов для победы.
Кроме того, он традиционно пообещал остановить все войны во время своего президентства.
Украинский лидер Владимир Зеленский уже поздравил республиканца с победой и подчеркнул, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество для завершения войны РФ против Украины.
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