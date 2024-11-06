Трамп побеждает на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп снова возглавит Белый дом. Согласно последним данным, он набрал 277 голосов избирателей из 270 необходимых для победы.

Трамп вернется в Белый дом

Во время выборов, проходивших 5 ноября в США, американский народ избрал Дональда Трампа 47-м президентом.

Это произошло четыре года спустя после его поражения Джо Байдену.

Что важно понимать, лидер республиканцев станет первым президентом за более чем 120 лет, занимающим этот пост не подряд.

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Дональду Трампу удалось получить большинство голосов во многих "шатких" штатах и даже там, где прогнозировали победу Камале Харрис, к примеру в Пенсильвании и Айове.

Поражение вице-президента Камалы Харрис знаменует собой второй случай за восемь лет, когда женщина стала кандидатом от главной партии, но не смогла преодолеть барьер.

Республиканцы также обеспечили контроль над Сенатом благодаря решающим победам: Берни Морено в Огайо, Джима Джастиса в Западной Виргинии и Деб Фишер, сохранившей свое место в Небраске.

Трамп уже объявил себя президентом США

С громким заявлением о победе на выборах он выступил утром 6 ноября, когда еще не набрал достаточного количества голосов для победы.

Спасибо за то, что избрали меня 47-м президентом. Я буду бороться за вас каждый день. Не успокоюсь, пока не будет сильная, преуспевающая Америка для нас и для ваших детей. Это будет золотая эра Америки. Дональд Трамп 47-й президент США

Кроме того, он традиционно пообещал остановить все войны во время своего президентства.

У нас не было войн, четыре года у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн. Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны, — заявил Трамп. Поделиться

Украинский лидер Владимир Зеленский уже поздравил республиканца с победой и подчеркнул, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество для завершения войны РФ против Украины.